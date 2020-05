Exclusief voor abonnees Jaak Van Assche hekelt hoe oudere ‘Familie’-acteurs als eersten in lockdown moesten: “Ik zal zélf wel uitmaken of ik nog kan werken” Redactie

26 mei 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Wie Jaak Van Assche (79) aan het werk wil zien op tv, heeft keuze zat: zowel ‘De Collega’s’, ‘Het Pleintje’ als ‘F.C. De Kampioenen’ (waarin hij rond deze tijd ­opduikt) worden herhaald. Maar Jaak zelf kijkt thuis reikhalzend uit naar augustus, wanneer de ­opnamen van ‘ Familie ’ en ‘Loslopend Wild’ voor hem weer van start gaan. “Want opstaan, beetje wandelen, eten, de krant lezen, gaan slapen: da’s toch wel een saai leven”, zegt hij in Dag Allemaal.

Veel komt Jaak niet buiten deze dagen, maar dat deert hem niet. “Ik woon op de buiten, in de bossen”, zegt hij in Dag Allemaal. “Het is hier goed. Soms ga ik wat wandelen in de buurt, maar dan hou ik afstand. En als ik toch eens ergens naartoe moet, draag ik een mondmasker en handschoenen. Maar ik laat heel veel aan huis leveren, en ook mijn zoon en kleindochter - die naast de deur wonen - doen boodschappen voor mij.”

