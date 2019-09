Jaak Van Assche (79) is de oudste deelnemer ooit in ‘De Slimste Mens’: “Als mensen nu nog niet geloven dat ik kerngezond ben...” Mark Coenegracht

TV De gemiddelde leeftijd van de winnaars van de zestien edities van 'De Slimste Mens ter Wereld' mag dan slechts een dikke 37 jaar zijn, op quizzen staat geen leeftijd. In het nieuwe seizoen, dat volgende maand start, verpulvert de 79-jarige Jaak Van Assche met gemak het record van oudste deelnemer ooit. "Ik ben vereerd. Al ging ik in mijn eerste selectie af als een gieter."

Heel even heeft Jaak Van Assche wel getwijfeld toen Erik Van Looy hem vroeg om mee te doen aan 'De Slimste Mens ter Wereld'. "In een ver verleden had ik al eens deelgenomen aan een selectie. Toen ben ik, zeg maar, afgegaan als een gieter. Ik had vooral tegenslag met de vragen die, toevallig of niet, voor een groot deel over popmuziek gingen. Da's niet meteen mijn specialiteit. Ik ben ook niet echt een vechter, zodat ik het toen snel heb opgegeven", zo blikt Jaak terug. "Een tijdje geleden hing Erik weer aan mijn telefoon. Ik heb hem eerst wat afgewimpeld met het argument dat ik geen straffe quizzer ben. Maar ik ben wel fan van 'De Slimste Mens'. Meteen had hij mijn zwakke punt gevonden. Al heb ik hem wel eerst naar mij thuis laten komen. Ik kan nu tenminste zeggen dat dé Erik Van Looy op mijn terras heeft gezeten", lacht Jaak.

Varkentje wassen

Met zijn deelname aan de VIER-quiz verpulvert Van Assche het record van 'minst jonge' deelnemer, dat al sinds 2007 op naam staat van ex-politicus Mark Eyskens. Die was 73 jaar toen hij deelnam. "'De minst jonge'? Dat is mooi gezegd, ja. Ik voel me vereerd. (lacht) Schrijf gerust 'de oudste': ik heb daar geen moeite mee. Ach, we zullen straks wel zien, hé."

De acteur, die de dementerende Alfons speelt in 'Familie', had bovendien nog een extra reden om toe te happen. "Ik ga straks in 'De Slimste Mens' zitten om aan alle fans die begaan zijn met mijn gezondheid duidelijk te maken dat alleen Alfons uit 'Familie' dementerend is. Ik ben kerngezond. Alsjeblieft, hé. Ik krijg nu vragen op straat of ik nog weet van welke parochie ik afkomstig ben. (lacht) Dat varkentje zal dan wel meteen gewassen zijn."

Sportief type

'Hoe ik me ga voorbereiden? Ik probeer alle vraagjes van het 'Slimste Mens'-spel eens uit. Voor het overige weet ik dat je best een portie geluk moet hebben. En ik weet wel dat er straks ook kandidaten zijn die wél echte vechters zijn, die zich al maanden stiekem aan het voorbereiden zijn. Da's niks voor mij. Ik ben meer het sportieve type. Deelnemen is hier in elk geval belangrijker dan winnen. Ik heb ook geen enkel doel. Niks moet, alles mag, om nog eens een platitude te gebruiken. Het goeie is dat op mijn leeftijd alles wat ik doe voor mij plezant moet zijn. Of ik doe het niet. Naast het feit dat ik het best plezant vind dat ze mij nog altijd vragen."

50 tinten grijs

Met ruim 79 jaar op de teller verpulvert Jaak Van Assche moeiteloos het record van oudste kandidaat die een gooi doet naar de titel van 'De Slimste Mens ter Wereld'. Toch deden de voorbije zestien seizoenen van de Woestijnvis-quiz op het moment van hun deelname heel wat 'gepensioneerden' mee. Dit is de top tien.

1. Jaak Van Assche: 79 jaar

2. Mark Eyskens: 73 jaar

3. Herman De Croo: 71 jaar

4. Walter Zinzen: 70 jaar

5. Jan Mulder: 67 jaar

6. Monica Van Kerrebroeck: 67 jaar

7. Louis Tobback: 66 jaar

8. Jean-Marie Dedecker: 65 jaar

9. Freddy Thielemans: 64 jaar

10. Jan Peumans: 63 jaar