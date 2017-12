J.K. Rowling tot ridder gekroond door prins William kv

De Britse schrijfster behoort nu tot een select groepje: slechts 65 mensen kunnen tegelijk lid zijn van de orde. J.K. Rowling is vandaag toegetreden tot de prestigieuze Orde van de Broeders van de Eer. De Britse schrijfster van de Harry Potter-reeks werd op Buckingham Palace door prins William benoemd tot Companion of Honour voor haar bijdrage aan de literatuur en filantropie.

"Ik ben diep vereerd en trots dat ik deze eer mag ontvangen", zei de 52-jarige schrijfster nadat ze het medaillon met een gouden band, het insigne van de orde, in ontvangst had genomen. "Het is een bijzonder voorrecht om deel uit te maken van dit exclusieve en getalenteerde gezelschap, vooral als schrijfster."

Rowling, die de titel ontving op het twintigste jubileum van haar eerste boek, behoort nu tot een select gezelschap: slechts 65 mensen kunnen tegelijk lid zijn van de orde. De leden worden geëerd voor hun verdienste op het gebied van kunst, wetenschap, muziek, literatuur, bestuur en politiek.

Andere leden zijn onder meer de vooraanstaande fysicus Stephen Hawking, bioloog en documentairemaker David Attenborough, actrice Maggie Smith en muzikant Paul McCartney. De onderscheiding werd honderd jaar geleden, op 4 juni 1917, door koning George V in het leven geroepen.