J.K. Rowling klaagt assistente aan voor opsouperen van haar kredietkaart Annemieke van Dongen

06 december 2018

23u23

Bron: AD.nl 0 Showbizz J.K. Rowling heeft een voormalige assistente aangeklaagd die stiekem astronomische bedragen met de kredietkaart van de Harry Potter-schrijfster zou uitgegeven hebben. De rechter buigt zich over de vraag of ze 27.000 euro aan uitgaven bij onder andere Starbucks en een cosmeticawinkel kan verantwoorden.

De Schotse Amanda Donaldson (35) werkte ruim drie jaar als persoonlijke assistente van de wereldberoemde schrijfster. In april vorig jaar werd ze ontslagen wegens ernstig wangedrag. Volgens J.K. Rowling kocht haar voormalige hulp persoonlijke spullen met een kredietkaart die strikt voor zakelijke uitgaven was bedoeld. Volgens Britse media gaat het onder andere om 4.077 euro die is uitgegeven in cosmeticazaak Molton Brown, bijna 1.664 euro in een luxe kaarsenwinkel en 1.837 in koffiezaak Starbucks.

Donaldson, die post van fans beantwoordde, zou haar positie ook hebben misbruikt om een modeltrein van de Zweinsteinexpres (van 525 euro) en een Harry Potter tovenaarsverzamelbox ter waarde van 2.506 euro te stelen. De vrouw ontkent alle aantijgingen en stelt dat ze J.K. Rowling geen enkele schade heeft berokkend.

Pizza

Donaldson was aangenomen om J.K. Rowling te helpen met de organisatie van haar zakelijke en persoonlijke leven, verklaarde Rowlings echtgenoot en manager, Neil Murray, vandaag aan de rechter. Hij vertelde dat een boekhouder aan de bel trok over onverklaarbare uitgaven met de kredietkaart, schrijft het Britse persbureau Press Association.

Donaldson werkte op een klein kantoortje in Edinburgh samen met twee full-time- en twee part-time-collega's. Volgens Murray was er geen enkele onduidelijkheid over waar de kredietkaart voor was bedoeld. “Het was een zakelijke kredietkaart om het zakenleven van mijn vrouw te faciliteren”, zei hij in de rechtszaal. “Ik hoorde van de medewerkers dat ze een keer samen uit waren en pizza bestelden. Amanda bood aan voor de groep te betalen en pakte de zakelijke kredietkaart. Volgens hen zei ze: “Geen zorgen, Neil controleert de afschriften niet.”

De rechtszaak is nog lopende.