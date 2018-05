J.K. Rowling blijft spijt hebben: naar jaarlijkse gewoonte excuseert ze zich voor de dood van een personage

TC

03 mei 2018

14u44 0 Showbizz Het is alweer twintig jaar geleden dat de slag om Zweinstein plaatsvond in de 'Harry Potter'-verhalen. Naar jaarlijkse gewoonte excuseert auteur J. K. Rowling zich dan voor de dood van een van de personages. Dit jaar deed ze dat echter niet voor iemand die op Zweinstein stierf. Wel zegt ze spijt te hebben van de dood van Dobby de huiself, die al voor de slag het loodje legde.

"Het is die verjaardag weer", schreef ze op Twitter. "Dit jaar verontschuldig ik me voor iemand die niet sneuvelde tijdens de slag om Zweinstein. Maar wel iemand die zijn eigen leven gaf om de mensen te redden die de slag zouden winnen. Ik heb het natuurlijk over Dobby, de huiself." Haar spijtbetuiging kende meteen veel bijval van de vele Harry Potter-fans. Dobby was dan ook een van de populairste personages uit de boeken en films. Ook Daniel Radcliffe reageerde. "Hij was een grote elf. De beste vriend die ik nooit echt gehad heb."