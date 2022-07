J.K. Rowling: “Alle locaties uit ‘Harry Potter’-reeks zijn verzonnen, op één na”

TV RECENSIE. ‘Pistol’: “Er heerst op dit moment meer ‘anarchy in the UK’ dan in deze reeks”

De zanger kon niet zingen en de gitarist kon niet spelen. ‘Fake it till you make it’ stond met spuug bovenaan het prioriteitenlijstje van ’Sex Pistols’, de opruiende punkrockband die in 1975 in Londen het levenslicht zag om drie jaar later opgebrand uiteen te spatten. Maar hoe anti-establishment kan een reeks over de begin- en eindjaren van een notoire in het publiek tuffende punkgroep zijn als het in zee gaat met een bedrijf als Disney? En is dit Danny Boyle-project -zoals de echte Johnny Rotten het noemt- dan ook niet meer dan een hoop punkonwaardige karaoke? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

9 juli