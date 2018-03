Ivo Van Hove regisseert Gillian Anderson in 'All About Eve' TC

16 maart 2018

15u56 0 Showbizz De ster uit 'The X-Files' zal de rol van Margo Channing spelen in een theaterversie van de Hollywoodklassieker 'All About Eve'. Ze werkt daarbij samen met de Vlaamse regisseur Ivo Van Hove.

Die film uit 1950, met Bette Davis in de hoofdrol, vertelt het verhaal van Broadway-ster Margo Channing die weliswaar nog altijd een grote ster is, maar wel voelt dat het einde van haar carrière naderbij komt. Ze is net veertig geworden en dat stemt haar niet echt vrolijk. Ze ontmoet Eve, een jonge fan, die haar overlaadt met complimentjes en haar zo weet op te beuren. Margo raakt in de ban van Eve en stelt haar aan als haar assistente, tot ergernis van haar dienstmeisje Birdie, die Eve wantrouwt. Birdie krijgt gelijk, want de jonge fan ontpopt zich als snel als een wolf in schaapskleren. Ze werkt stiekem een plannetje uit om Margo zelf te onttronen als koningin van Broadway.

Vlaamse regisseur

De film wordt nu vertaald naar het theater. Dat wordt gedaan door onze landgenoot Ivo Van Hove, een gereputeerde theaterregisseur die eerder al met David Bowie de musical 'Lazarus' maakte. Hij regisseerde eerder ook al Jude Law (in 'Obsession') en Juliette Binoche (in 'Antigone'). Voor 'All About Eve', dat in Londen in première zal gaan, zou hij eerst in zee gaan met Cate Blanchett. Maar omdat zij wegens agenda-problemen moest afhaken, vond hij nu in Gillian Anderson de perfecte vervangster om in de illustere voetsporen van Bette Davis te treden.