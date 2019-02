Ives Devos is recordhouder van ‘Stukken Van Mensen’: “Iedereen verklaarde mij voor gek toen ik die Kennedy-revolver kocht, maar nu...” Erlend Hamerlijnck

25 februari 2019

06u00

In 'Stukken Van Mensen' heeft Ives Devos (56) 325.000 euro winst gemaakt, door één revolver uit zijn immense collectie te verkopen. "En het zal nóg meer worden", vertelt de wapenverzamelaar in Dag Allemaal. "Want die Colt van president Kennedy gaat wellicht voor een half miljoen terug naar Amerika." In zijn ondergrondse bunker praat Ives vrijuit over zijn fascinerende, maar bijwijlen ook gevaarlijke passie.

“Ik was 24 toen ik samen met mijn echtgenote Dominique op vakantie was in Amerika, en we eerder toevallig binnen liepen op een wapenbeurs”, steekt Ives Devos enthousiast van wal. “Daar heb ik mijn eerste antieke Colt (na 1830 perfectioneerde Samuel Colt de revolver en richtte hij een fabriek op om vuurwapens te bouwen, nvdr) gekocht. Het begin van een mooie collectie die zou uitgroeien tot zo’n 150 stuks. Allemaal Colts.”

Was jij als kind al gepassioneerd door ­vuurwapens?

Nee, maar ik ben wel altijd een verzamelaar geweest, eerst van postzegels en stripverhalen. Ik ben geboren in Houthalen, waar mijn vader als beroepsmilitair heen was gestuurd. Op mijn 12de richtte ik er mijn eigen postzegelclub op en verkocht ik al zegels aan de leraars van het atheneum. Kopen en verkopen heeft me altijd in het bloed gezeten

Kwam je als zoon van een beroepsmilitair al jong in contact met wapentuig?

Toch niet, al bracht hij weleens een thunderflash mee, een namaakgranaat, die we dan in de velden konden smijten. We speelden ook cowboy en indiaan. Dat is niet meer politiek correct, maar het was de tijd van ‘Zorro’ en ‘Bonanza’ op tv. Daar komt mijn interesse in de Amerikaanse geschiedenis vandaan: de verovering van het Wilde Westen, de Amerikaanse burgeroorlog. Iedere verzamelaar keert terug naar zijn jeugd.

Heb je geschiedenis gestudeerd?

Nee, op mijn 18de ben ik gaan werken, maar ik heb wel marketing gestudeerd in avondles. Voor ik fulltime handelaar werd in antieke wapens, werkte ik als crisismanager voor bedrijven. Ik heb toen heel goed mijn brood verdiend.

Waarom ben je daarmee gestopt? Valt er nog meer te verdienen met antieke revolvers?

Ik verkoop heus niet elke dag een Colt van een half miljoen. De meeste wapens die ik verkoop, gaan tussen de 600 en de 2.500 euro. Nee, het bedrijfsleven is een ratrace waarin je elk jaar beter moet presteren. Zo kan je jezelf in de vernieling werken. Dat wilde ik voorkomen door mijn firma Wild West Treasures op te richten.

Omdat je al een collectie had, kon je meteen van start gaan.

Je kan geen winkel beginnen met enkel Colts in de etalage. Nee, in 2002 heb ik mijn hele collectie laten veilen in de VS en met dat geld heb ik een stock uitgebouwd waar zowat elk historisch merk in vertegenwoordigd was: Remington, Winchester, Smith & Wesson en ook Colt uiteraard.

De Colt uit ‘Stukken Van Mensen’ heb je toen niet verkocht. Of had je die nog niet?

Toch wel, ik heb die Colt al 30 jaar in mijn bezit. Maar dat is een revolver uit 1961 en die paste niet in mijn historische collectie.

Waarom heb je die destijds dan gekocht? Als belegging?

De ‘Kennedy’, zoals ik hem noem, is meer dan een wapen. Het is een stuk geschiedenis. Nadat John F. Kennedy in 1960 verkozen werd tot president van Amerika heeft zijn broer Bobby (Robert Kennedy, die later minister van Justitie werd, nvdr) dit wapen besteld bij Colt. Als cadeau voor zijn broer John. Het is een uniek stuk dat volledig met de hand werd gemaakt. Sommige onderdelen zijn in massief goud.

Is het niet vreemd om een pistool te geven als geschenk?

Het is een revolver, geen pistool, maar in de States is het heel gewoon om een wapen cadeau te geven. Zeker in staten zoals Texas, New Mexico en Arizona. Als daar een tombola gehouden wordt, zit er altijd wel een vuurwapen bij de prijzen. Dat kan er bij mij ook niet in: zelfs kinderen kunnen zo’n oorlogswapen winnen.

Werkt die ‘Kennedy’? Heb je er al mee ­geschoten?

Mijn wapens zijn in werkende staat, maar zelf ben ik geen schutter. Dat interesseert me niet. Mij gaat het om de geschiedenis. Bij de ‘Kennedy’ hoort een pak documenten, zoals de bestelling van Bobby bij Colt, de handgeschreven dankbrief van John aan zijn broer. Daar heb ik dat stuk indertijd voor gekocht, al verklaarde iedereen mij voor gek.

Waarom?

Omdat ik er één miljoen Belgische frank voor betaald heb. Dat is omgerekend 25.000 euro. Een fors bedrag, maar die cijfers geven een vals beeld. Datzelfde jaar kochten mijn vrouw en ik een huis van 1,2 miljoen frank, waar we voor moesten lenen aan 14 procent. Nog nooit was er zo’n bedrag ­betaald voor een wapen uit de 20ste eeuw. Maar zoals ik al zei, is deze Colt geen wapen in mijn ogen. Het is een kunstvoorwerp én een unieke getuige van de geschiedenis.

Hoe komt zo’n stuk Amerikaanse ­geschiedenis in Vlaanderen terecht?

Na de moord op Bobby Kennedy (in 1968, nvdr) heeft de familie alle vuurwapens die ze had verkocht. Via een Amerikaanse handelaar kwam de Colt bij een Franse verzamelaar en uiteindelijk bij mij. Nu zal het wapen terugkeren naar de States, wellicht voor een kleine 450.000 euro.

Vind je het niet griezelig om zoveel revolvers en geweren in huis te hebben?

Ten eerste zitten al mijn wapens in m’n kelder, die in feite een kluis is. Ten tweede heb ik wel antieke munitie in huis, maar de kans is klein dat die nog werkt na meer dan 100 jaar. Ten derde schuilt het gevaar niet in het wapen op zich, maar in de persoon die het om de verkeerde redenen wil kopen. Dat heb ik snel door, en dan bel ik de politie of een hulplijn.

Welke hulplijn?

Ik heb hier al mensen over de vloer gehad die een goedkoop wapen vragen dat werkt en waar ik munitie voor heb. Dan weet ik meteen: dit is iemand met zelfmoord­plannen. Dan neem ik mijn verantwoordelijkheid en bel ik de zelfmoordlijn. Het gebeurt ook dat iemand een slagpin zoekt van een Kalasjnikov. Dan gaat er in mijn hoofd een alarm af, want dan weet ik dat hij een oorlogswapen heeft gekocht dat hij ­opnieuw gebruiksklaar wil maken. Dat is dan een zaak voor de politie.

De wapenhandel heeft geen al te best imago. Heb jij daar nooit last van? Of je vrouw? Je kinderen?

We hebben geen kinderen, maar mijn vrouw Dominique heeft me één keer gevraagd om ermee te stoppen. Antieke wapens is een cash-business en omdat ik naar een beurs in de VS moest, had ik net 320.000 dollar laten leveren. Iemand bij de bank moet dat gelekt hebben, want we werden overvallen door drie mannen. Ze hebben mij in elkaar geslagen. Mijn vrouw hebben ze aan haar haren de living in gesleurd. Dominique en ik hebben best wel tijd nodig gehad om dat trauma te verwerken. Gelukkig hangt het hier vol camera’s en zijn de daders snel gevonden.

Wat zou je doen als je was gestopt?

Ik verkoop ook antieke strips, al is die handel grotendeels verschoven naar het internet. Wapens mogen evenwel niet verkocht worden via het internet. Dat moet altijd gebeuren via een erkende wapenhandelaar. Ik ben nu de grootste ter wereld.

In omzet of in de aantallen die je verkoopt?

Wel... Je hebt ook handelaars in oude tanks en gevechtsvliegtuigen, en die zijn stukken duurder dan een antieke revolver. Ik ben trouwens eens bij een collectioneur geweest die een hele hal voor tanks had staan. Indrukwekkend! Maar in mijn segment - Amerikaanse vuurwapens van voor 1898 - ben ik de grootste. In omzet én in verhandelde stuks.