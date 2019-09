Exclusief voor abonnees Ivana, de eerste ex-vrouw van Donald Trump, bijt van zich af: “Er is maar één first lady, en dat ben ik” IB

01 september 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Ivana (70), de eerste vrouw van Donald Trump, is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Dat heeft The Donald, zoals ze hem smalend noemt, eigenhandig mogen ondervinden. Het voormalige Sovjetkind en jetsetvrouw avant la lettre is zijn grootste fan – maar ook zijn meest kritische. In Story wordt een blik geworpen op deze machtige jetsetmama.

Hoe anders zou het er dezer dagen in het Witte Huis aan toegaan, als niet Melania, de huidige en vrij terughoudende echtgenote van Donald Trump, maar wel Ivana, zijn voormalige flamboyante vrouw, er door de gangen zou paraderen. Van gereserveerde stiltes zou alleszins geen sprake zijn. Ivana is altijd al een kleurrijke vrouw geweest die haar stem graag doet gelden en zich niet zomaar naar de achtergrond laat verdringen. Haar naturelle mooie gezichtstrekken van weleer is ze helaas kwijt, maar haar snedige tong gelukkig niet. Ivana is de koningin van de stoutmoedige uitspraken. Met haar aan zijn zijde heeft Donald tijdens hun dertien jaar durende huwelijk wellicht meermaals diep gezucht, en sinds ze uit zijn bed verdwenen is, houdt hij zijn hart mogelijk nog méér vast. De Amerikaanse president moet zich al weleens verslikt hebben in zijn kopje koffie, want Ivana spaart naar aloude gewoonte niemand, ook zichzelf niet. Vier keer al heeft ze haar memoires in boekvorm gegoten.

Nochtans moest ze bij de scheiding van Trump, in 1992, beloven dat ze zich koest ging houden en geen vuile was zou buiten hangen. Het is allemaal een maat voor niks. In 1996 speelde ze haar hilarische zelve in de film The First Wives Club. In de bewuste scène geeft ze hoofdrolspelers Goldie Hawn, Bette Midler en Diane Keaton wat wijze raad mee. ‘Dames, je moet sterk en zelfstandig zijn’, klinkt het. ‘Onthou vooral: word niet boos en neem alles!’ Trump gromde tussen de tanden, want die uitspraak was uiteraard een verwijzing naar de exuberante regeling die ze na de scheiding uit de brand wist te slepen. ‘Ze is compleet losgelagen!’, brieste Donald na Ivana’s kleine filmrolletje. Maar ere wie ere toekomt: bij hun scheiding legde ze wel een sterk staaltje van gretigheid bloot. Ivana Trump valt niet in te tomen, zelfs niet door een president.

