Ivan Pecnik liet zijn pluskind erkennen als zijn officiële zoon: "Hij draagt zelfs mijn familienaam"

Bron: Story 4 Kristof Ghyselinck Ivan Pecnik en zijn zoon Henri Showbizz Ivan Pecnik (51) voelde nooit de drang om een gezin te stichten, maar toen hij enkele jaren geleden zijn vrouw Lucy leerde kennen, kreeg de acteur er met Henri (nu 10) een pluszoon bij. Hun band is zo sterk dat Ivan hem liet erkennen als zijn echte zoon.

Over de locatie voor het allereerste dubbel-interview met Ivan Pecnik en zijn zoon Henri moest niet lang nagedacht worden: de Antwerpse ZOO. Vanaf 3 april staan de twee hier immers samen op de planken in de spektakelmusical ZOO of Life, een hartverwarmend verhaal over liefde en dieren. Ivan kruipt in de huid van een okapiverzorger, Henri speelt een leerling die met zijn klas op bezoek komt. Bovendien wonen de twee, samen met echtgenote/mama Lucy, op een boogscheut van de ZOO. "Ik heb al heel mijn leven een abonnement", steekt Henri enthousiast van wal. "Als tweejarige wilde ik eens onder het hek van de giraffen kruipen. Gelukkig kon mama me nog net op tijd tegenhouden!" 

