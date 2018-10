Ivan Pecnik kijkt uit naar ‘naaktrol’ in ‘Ladies Night’: “Naturistencampings hebben geen geheimen voor mij” Redactie

25 oktober 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Wie Ivan Pecnik (52) eens in ‘vol ornaat’ wil zien, kan vanaf vanavond naar de comedy ‘Ladies Night’. Maar de acteur koestert ook muzikale ambities en wil binnenkort een eigen cd uitbrengen. ‘Ik mik niet op de Ultratop’, zegt Ivan bescheiden.

‘Het is in de eerste plaats een uitlaatklep omdat ik het zo graag doe’, vertelt Ivan over zijn muzikale plannen. ‘Ik speel al een tijdje in een covergroep met onder anderen Eric Melaerts en Ben Crabbé. Maar nu ga ik ook zelf nummers schrijven, samen met enkele vrienden. Het moet een cd worden met Nederlandstalige rocknummers. Ik vind echt dat ik het eens moet proberen.

Hoe ver reiken die muzikale ambities van jou?

Ik mik niet op de Ultratop, als je dat bedoelt. Om dat te pretenderen heb ik te veel respect voor echte muzikanten.

Eerst heb je nog andere katten te geselen: je gaat vanaf dit weekend naakt in ‘Ladies Night’. Op jouw leeftijd nog een sekssymbool worden…

Altijd gevraagd worden voor mijn lichaam, heerlijk hé. (lacht) Ik heb niet getwijfeld, want ik kende het stuk en ik heb me er een breuk mee gegierd.

Je moet wel uit de kleren voor een volle zaal.

O, maar ik heb daar geen problemen mee. Ik heb geen last van schaamte. Ik vind het menselijk lichaam iets heel moois. Als BV ligt dat nu wat moeilijker, maar vroeger ging ik weleens naar de sauna of zelfs naar een naturistenkamp. Zo’n camping heeft dus geen geheimen voor mij. Ik vind: in je blootje rondlopen, geeft een zekere vrijheid.

Ook op een podium?

Ik sta daar naakt op het podium als een personage en niet als mezelf, dat is toch een verschil. En het is een komedie. De humor ligt in het spanningsveld dat die mannen gaan strippen terwijl ze absoluut geen Chippendales zijn. Het kan geen kwaad dat ik een family pack heb in plaats van een sixpack.

Na ‘Ladies Night’ wachten er jou ook weer opnames voor ‘Tegen De Sterren Op’.

Ja, er komt een negende seizoen. Er was misschien wat kritiek op het achtste seizoen, maar als je de twee avonden combineerde zaten we toch nog altijd boven het miljoen kijkers. Zolang die niet afhaken gaan we door. Er zijn nog een paar leuke typetjes waar ik mijn tanden in kan zetten.’