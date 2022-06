Ivan Heylen krijgt het aan de stok met de buren op La Gomera

Vrouw van Sam Bettens over zijn transitie: “Ik weet nog niet of ik er helemaal oké mee ben”

Het is een dolgelukkige Sam Bettens (49) die Cath Luyten (44) thuis rondleidt in het nieuwe seizoen van ‘Buurman, wat doet u nu?’. In een openhartig portret laat de zanger in zijn leven kijken en vertelt hij vrijuit over zijn transitie en adoptiekinderen, maar ook Stef - de vrouw van Sam - komt aan het woord. Zij geeft toe dat ze de transitie niet altijd makkelijk vond. “Het zorgt voor meer druk.”

25 mei