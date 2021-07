It’s Devil Time: deze echtgenotes, vriendinnen en kindjes supporteren vanavond voor hun Rode Duivel

ShowbizzBinnen enkele uren is het zover en spelen onze Rode Duivels tijdens de kwartfinales van het EK tegen Italië. Langzaam kleurt ons land dus opnieuw zwart, geel en rood, en ook de partners en kinderen van het nationale elftal zetten zich schrap voor een nieuwe en ongetwijfeld erg spannende wedstrijd. In afwachting van de match laten wij jou zien hoe zij het EK beleven. En dat levert een lading amusante, schattige en pakkende beelden op.

Kat Kerhofs (32), de vrouw van Dries Mertens, beleeft het EK vanop de eerste rij. In haar vlog ‘Katje voor de sfeer’, die je op GoPlay.be exclusief kan bekijken, neemt zij de kijkers front row mee naar de wedstrijden van de Rode Duivels. Toen haar man afgelopen zondag tegen Portugal speelde, had Kat bovendien ook een verrassing voor haar Rode Duivel. Op de dag van de match waren de twee namelijk zes jaar getrouwd. Een romantisch etentje zat er voor het koppel niet in, maar dat heeft Kat Kerkhofs niet tegengehouden om haar zesde huwelijksverjaardag te vieren. Kat supporterde in de tribune van het stadion van Sevilla met een groot bord, met daarop: ‘Happy Wedding Anniversary Baby’. Al was het heel eventjes wachten vooraleer Dries de boodschap kon zien, want hij kwam pas in de tweede helft van de wedstrijd het veld op.

Ook vanavond zal Kat er in München bij zijn, al zat ze deze week eerst nog even in Napels, waar ze enkele Italianen probeerde te bekeren.

Vorig jaar circuleerde het bericht dat ex-Miss België Noémie Happart (28) en Yannick Carrasco na vijf jaar een punt achter hun huwelijk hadden gezet. Al gaat nu het gerucht dat ze nog wél een koppel zijn. En zo ziet het er ook naar uit, want terwijl Noémie bij de vorige wedstrijd nog thuisbleef, zat ze nu wél in de tribune in Sevilla mét een shirt van Carrasco aan. Enkele dagen geleden deelde de ex-Miss België ook nog een foto van zichzelf in het voetbalstadion. “#ProudBelgian #ProudWife”, klinkt het alvast in de hashtags die bij de post op sociale media horen.

Deborah Panzokou, de vrouw van Thomas Meunier, supporterde de afgelopen weken samen met hun drie kindjes in Duitsland, waar het gezin woont. Het koppel houdt hun kinderen zo veel mogelijk uit de media. Op foto’s op Instagram krijgen we hun gezichtjes niet te zien, maar dat maakt het allemaal niet minder schattig. Op een van de kiekjes die Deborah tijdens de voorbije weken deelde, is bijvoorbeeld te zien hoe ze samen met hun drie kinderen een matching voetbaltruitje heeft. Op de truitjes staat steevast het nummer 15, het rugnummer van Meunier.

Deborah en Thomas leerden elkaar kennen op school en vormen sindsdien een onafscheidelijk duo. Zij is trouwens bij uitstek de grootste supporter van haar man. Zo hangt de Belgische vlag steevast uit het raam en ook na de match tegen Portugal belde het dolblije koppel met elkaar. Het ziet er bovendien naar uit dat Deborah vanavond in het stadion gaat supporteren. Op haar Instagram Stories is namelijk te zien hoe ze samen met hun kindjes op weg is naar de luchthaven.

Michele Lacroix, de vrouw van Kevin De Bruyne, is de laatste tijd niet meer zo actief op sociale media, maar enkele dagen geleden stond ze nog stil bij de verjaardag van Kevin. Zo mocht deze laatste op 28 juni dertig kaarsjes uitblazen. “Een gelukkige 30ste verjaardag aan mijn soulmate. Jij bent mijn alles”, klonk het bij een zwart-witfoto van De Bruyne.

De Bruyne en Lacroix vormen al jarenlang een koppel. ‘KDB’ leerde Michèle in 2012 kennen. Hij had haar destijds al een paar keer gespot in Gent, maar tot een gesprek was het nog nooit gekomen. Uiteindelijk zijn Kevin en Michele via via met elkaar in contact gekomen en zo wist Kevin een afspraakje met haar te versieren. Vier jaar later, in december 2016, vroeg hij haar in december 2016 ten huwelijk onder de Eiffeltoren. Ze trouwden in de zomer van 2017 onder de Italiaanse zon. Ondertussen heeft het koppel samen ook drie kinderen; namelijk Mason, Rome en Suri.

Verder lijkt het erop dat Michele vanavond vanop een afstandje gaat supporteren voor de Rode Duivels. In haar Instagram Stories is namelijk te zien hoe de vrouw van De Bruyne momenteel op vakantie is met enkele vriendinnen. Op sociale media is bijvoorbeeld te zien hoe de dames in kwestie liggen te zonnen op een boot. Daarnaast hebben ze duidelijk ook genoten van een avondje uit.

Volledig scherm © Instagram

Terwijl manlief Axel Witsel zijn uiterste best doet als Rode Duivel, zijn Rafaella Szabo en hun kinderen op vakantie in Nice aan de Côte d’Azur. Zoontje Aydji is amper twee maanden oud, dochtertjes Maï-Li en Evy zijn 6 en 4 jaar. Voor de wedstrijd tegen Portugal gingen ze Axel wel aanmoedigen in Sevilla. Het hartjesgebaar na afloop van Witsel naar zijn gezin vertelde alles. Het koppel is duidelijk nog erg gelukkig samen. Ook zij vierden enkele weken geleden hun zesde huwelijksverjaardag.

Kort vóór de start van het EK vroeg Michy Batshuayi zijn zwangere vriendin Amely Maria ten huwelijk, tijdens hun liefdesvakantie in Mexico. Amely is duidelijk heel blij met haar verlovingsring én heel trots op haar bolle buik, zo toont ze op Instagram. Tijdens het EK blijft ze thuis in Londen (Michy speelt bij Crystal Palace) om zich in alle rust voor te ­bereiden op de ­bevalling. Drie dagen geleden kondigde Amely ook het geslacht van hun kindje aan. Amely en Michy worden héél binnenkort namelijk mama en papa van een dochtertje.

Shani Van Mieghem, de vrouw van Toby Alderweireld, keek samen met de kids, schoonouders en vrienden in een restaurant in Burcht naar de match tegen de Denen. Gedurende het jaar woont het gezin in Engeland, waar Toby bij Tottenham voetbalt. Door de coronamaatregelen moet Shani haar man lang missen. “Voor de kindjes is het moeilijk om hun papa zo lang niet te zien”, vertelt ze aan VTM. Gelukkig kan de vrouw van Alderweireld wel op het gezelschap van haar familie en vrienden rekenen. Momenteel vertoeft ze namelijk in ons land en volgt ze verder alle Rode Duivels-matchen in haar thuisgemeente Burcht.

Volledig scherm Shani Van Mieghem, mevrouw Toby Alderweireld, tijdens liveverslag VTM NIEUWS © VTM NIEUWS

Polly Parsons, de echtgenote van Thomas Vermaelen, pakte bijzonder enthousiast uit met een heel leuke selfie, vlak na de glansrijke match tegen Portugal. Ook zij droeg toen een shirt van haar man. Daarnaast deelde Polly nog een reeks foto’s van Thomas zelf. “Mijn held”, klinkt het in het onderschrift. Thomas Vermaelen speelde afgelopen zondag inderdaad een beresterke wedstrijd. Het is dan ook geheel terecht dat Polly trots op hem is.

Vermaelen speelt normaal voor Vissel Kobe, een voetbalploeg uit Japan. Normaal gezien woont het koppel ook in de gelijknamige stad Kobe, maar speciaal voor het EK kwamen ze weer iets dichter naar huis. “Vaarwel Japan (of toch voor een tijdje). We gaan richting het EK”, klonk het vier weken geleden op haar Instagramaccount. Waar Polly vanavond naar de wedstrijd kijkt, is niet helemaal duidelijk. Uit haar laatste foto kunnen we niet veel opmaken en ook uit haar biografie op Instagram worden we niet veel wijzer. Zo geeft ze zowel Rome, Barcelona, Bristol en Londen als haar thuishaven aan.

Volledig scherm Polly Parsons © RV

