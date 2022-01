Italiaanse prins sleept Wit-Russische geliefde voor de rechter om prijzige cadeaus: “Ze blijft hem maar manipuleren”

‘Voice of Hol­land’-deelneem­ster doet als eerste aangifte tegen omstreden regisseur

Een van de vroegere deelneemsters van ‘The Voice of Holland’ heeft aangifte gedaan tegen de regisseur die jarenlang actief was bij het programma. Dat meldt de Nederlandse krant ‘Algemeen Dagblad’ op zijn website. Voor zover bekend is zij de eerste die een aangifte van aanranding tegen Martijn indient. De vrouw was dat vorige week al van plan, maar door grote drukte bij de politie is dat nu pas gelukt.

28 januari