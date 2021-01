“It’s a boy!”: Joke Van de Velde maakt geslacht van haar baby bekend

“Een droom, een diep verlangen. Deze droom werd met jou in m’n buik door werkelijkheid vervangen.” Met die poëtische woorden maakte Joke van de Velde haar zwangerschap wereldkundig. Een van haar volgers informeerde naar wie de vader was, maar in een reactie op die post wilde Joke niet veel meer onthullen dan: “de papa is een gelukkige papa”. De hashtag #liefdesbaby doet alleszins vermoeden dat haar vriend de vader van haar kind is. Veel is er over de man die haar leven kleur geeft niet bekend, al verklapte Joke vorige maand in ons blad één en ander over hem. “Dat mijn lief zich afzijdig houdt op foto’s is een gezamenlijke beslissing. Mijn lief heeft niets met de media en ik ben te zwaar gekwetst geweest toen François Sterchele overleed (de voetballer stierf twee weken na de start van hun relatie in een ongeluk, red). Ik heb gekozen voor een leven deels in de media, mijn lief is een eigen individu en het spreekt hem niet aan. We respecteren elkaars beslissing.”