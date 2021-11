Isolde Lasoen test positief na drie negatieve sneltesten: “Ben erg geschrokken, laat je testen”

Meer dan 30 toparties­ten brengen 10 uur lang live muziek voor Rode Neuzen Dag

Nu vrijdag vindt de apotheose plaats van de slotweek van Rode Neuzen Dag. Qmusic ontvangt de crème de la crème van de Vlaamse en internationale muziekscene die hun steentje willen bijdragen. We horen onder andere Clouseau, Bart Peeters, Gers Pardoel, Regi en Pauline, Milow, Davina Michelle, Portland, Cleymans & Van Geel, Hooverphonic, Benson Boone, Helmut Lotti en vele anderen. Tien uur lang maken zij muziek voor de speciale uitzending De Rode Neuzen Dag Playlist. Alles is live te volgen via de radio van Qmusic, online via qmusic.be en hln.be, via de Q-app, maar ook op televisie bij VTM en op het Qmusic-kanaal.

25 november