Ish Ait Hamou opent lunchbar: "Ook dit project gaat over mensen samenbrengen"

11 april 2020

08u34

Bron: NB 2 Showbizz We kennen Ish Ait Hamou (33) voornamelijk als danser, choreograaf en schrijver, maar binnenkort kunnen we ook eigenaar van een lunchbar aan die lijst toevoegen. Dat vertelt hij in het Nieuwsblad. “Voor mij voelt het als een verderzetting van wat ik de voorbije jaren heb gedaan.”

Binnenkort opent lunchbar Les Deux Frères in Vilvoorde, een project van Ish Ait Hamou en zijn goede vriend Dereck. De schrijver en choreograaf kent de plek goed. “Het is een plek met een verleden voor mij", vertelt hij in Het Nieuwsblad. “Ik ben hier vroeger veel geweest, toen het nog Revolver57 heette. Het was een plek met een ziel waar ik graag kwam om iets te schrijven. Toen ik van de eigenares vernam dat ze door omstandigheden moest stoppen, kwam het idee bij me op om met Dereck, een vriend van me die gepassioneerd is door koken, deze plek een nieuwe bestemming te geven. Voor mij voelt het als een verderzetting van wat ik de voorbije jaren gedaan heb. Ook dit project gaat over mensen samenbrengen. We zijn dan ook van plan om hier lezingen en andere activiteiten te organiseren.”

De zaak krijgt momenteel prioriteit, maar Ish is met nog veel andere projecten bezig. Zo organiseert hij leesclubs en is hij aan een eerste langspeelfilm aan het werken. “Samen met mijn broer ben ik het scenario voor een langspeelfilm aan het schrijven”, verklapt hij. Veel wil hij over het verhaal nog niet kwijt. “Ik kan je wel al zeggen dat het zich in Brussel afspeelt en ik bij het schrijven naar muziek van Jacques Brel luister.”

