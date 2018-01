Isabelle Nys helpt nu kankerpatiënten in haar kapsalon: "Kinderpruiken bied ik nog niet aan, dat is te zwaar als moeder" Veerle Van De Wal

06u00

Bron: Story 1 THIRY Romain Thibau Nys met zijn mama Isabelle Nys Showbizz Isabelle Nys (36), de mama van Belgisch kampioen veldrijden Thibau Nys (15), gooit haar leven over een andere boeg sinds haar scheiding van Sven Nys. Ze volgt het vormingstraject ‘Kanker Beauty Professional’ om kankerpatiënten professioneel te kunnen bijstaan in haar kapsalon.

Het is amper vijf jaar geleden dat Isabelle Nys met haar eigen kapsalon startte in de kelder van haar toenmalige woning in Baal, waar ze nog met haar ex Sven Nys woonde. Sindsdien ging het snel voor Isabelle. Intussen heeft ze haar eigen kapsalon in Betekom, een Lifestyle Salon en Spa Aveda in Hasselt én richtte ze Hairhospitality op, dat gericht is op klanten met haarproblemen en kankerpatiënten die chemotherapie krijgen. Pruiken op maat knippen en kleuren, haarverlengingen zetten: Isabelle doet het allemaal. Sinds oktober volgt ze immers de opleiding ‘Kanker Beauty Professional’ van het Institute for Professional Care (IFPC) op de dienst medische oncologie van het Mechelse AZ Sint-Maarten.

Zo wil ze de kankerpatiënten onder haar klanten nog beter leren begeleiden. Het komende jaar zit ze daarom met haar neus in de schoolboeken, maar dat bevalt haar prima. "Mijn zoon Thibau begrijpt dat niet, maar ik vind het geweldig om weer te studeren", lacht Isabelle. "Als achttienjarige zou ik Toegepaste Economische Wetenschappen gaan volgen. Maar door mijn relatie met Sven is dat niet doorgegaan. Daar heb ik nu enorm veel spijt van. Na mijn scheiding moest ik op eigen benen staan en dat was een serieuze aanpassing. Toen pas besefte ik ten volle de waarde van een diploma. Tijdens mijn huwelijk met Sven stond ik daar niet bij stil.’"

Tijdens de opleiding moet je ook stage lopen bij oncologie en palliatieve zorgen. Schrikte jou dat niet af?

