Isabelle A volgt opleiding in de bouw: “Het is eens wat anders”

SHOWBIZZIsabelle A (46) is momenteel bezig aan een opleiding als veiligheidscoördinator. Dat vertelde de zangeres deze morgen in de ochtendshow op Joe. “Het is wel geen carrièreswitch.”

Delen per e-mail

De artieste legde tegen presentatoren Sven Ornelis & Anke Buckinx uit waarom ze onlangs besloot om voor een opleiding in de bouw te kiezen: “Ik heb vroeger nooit tijd gehad om iets te studeren, dus ik wilde mezelf eens bewijzen. Mijn vriend heeft een eigen bedrijf in de bouw en daarin wilde ik me dan ook verder verdiepen.”

“Ik koos voor de opleiding als veiligheidscoördinator en moet dus checken of alles veilig verloopt”, voegt de artieste toe. “Het is allemaal superboeiend. In december heb ik mijn examen.”

Het is wel niet de bedoeling dat Isabelle A gaat stoppen met zingen: “Het is geen carrièreswitch. Ik ben nog altijd graag zangeres en dat wil ik ook blijven. Het diploma is natuurlijk wel altijd leuk om achter de hand te houden.”

Isabelle A is samen met Davy Macquoi (44), ook wel bekend als zanger Daalman. De artieste is inmiddels ingetrokken bij haar vriend, waar er genoeg plaats is voor hun vier kinderen.

Lees ook