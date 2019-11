Isabelle A ontkent dat ze kwaad was om chocoladegrap in ‘Wat een Dag’: “Mijn platenfirma was heel boos, maar ik niet” KD

14 november 2019

12u15 0 Showbizz Isabelle A (44) had zich haar passage in ‘Wat een Dag’ enigszins anders voorgesteld. De zangeres had, naar eigen zeggen, totaal niet verwacht dat ze vloeibare chocolade over zich heen zou krijgen. Gevolg: haar chique jurk en peperdure hairextensions zijn compleet naar de vaantjes. In de media werd al snel gerapporteerd dat de zangeres kwaad was om de grap, maar dat ontkent ze nu zelf in het programma ‘Wat een Dag’.

“Had ik geweten wat me te wachten stond, ik had wel iets anders aangetrokken”, zei Isabelle al. “Het was geen gesponsorde jurk, maar het laatste exemplaar in de winkel dat ik zelf duur heb betaald. M’n jurk moet nu naar de droogkuis. En m’n hairextensions van 700 euro… tja, die zijn er ook aan, volgens mijn kapper Jochen.” In een nieuwe passage in het programma van Davy Parmentier laat ze nu echter optekenen dat ze niet boos is. “Mijn platenfirma was heel boos, maar ik niet. Ik amuseerde me.”

Presentator Davy Parmentier had volgens Isabelle snel door dat hij te ver was gegaan. “Hij heeft zich na de opnamen uitvoerig geëxcuseerd”, zei ze eerder. “Niels Destadsbader trouwens ook. Die zei dat hij vooraf niet wist wat er ging gebeuren, maar op ’t moment zelf wel moest meedoen. Maar bon, ik ben geen flauwe trees. Ik kan daar wel tegen. Ik had mezelf al eens met chocoladesaus laten overgieten bij de fotosessie voor de hoes van mijn jongste album, dus ik heb het misschien zelf uitgelokt.”