Isabelle A krabbelt overeind na de breuk met haar ex: "Een nieuwe man in mijn leven? Daar mag

ik nu niet aan denken!"

05 april 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Twee jaar na ‘Liefde voor Muziek’ is Isabelle A (43) nog lang niet uitgezongen. Dat bewijst de zangeres met haar nieuwste plaat. Privé zit ze opnieuw goed in haar vel, nadat zij en haar vriend Hans uit elkaar gingen. “We hebben geprobeerd om de brokken te lijmen, maar dat was tevergeefs”, vertelt Isabelle in Story.

Vergeet strak voorbereide filmpjes of minutieus uitgekiende fotoshoots. Isabelle A zweert tegenwoordig bij spontaniteit, en het resultaat mag gezien worden. De videoclip voor haar nieuwe single werd opgenomen door Zita Wauters en haar smartphone (maar daarover later meer) en de hoes van haar nieuwe album ‘Sjokola’ is het resultaat van een lastminute-­ingeving. Want nee, Isabelle was eigenlijk niet van plan om zichzelf te laten overgieten met chocolade. “We hadden al een hele reeks foto’s voor het album gemaakt, en het einde van de shoot was al in zicht toen we beseften dat we toch echt iets met chocolade moesten doen”, zegt Isabelle. “De fotograaf is toen een fles dame blanche-saus gaan halen en die heeft hij over mij uitgegoten. Lekker dat ik mezelf plots vond. Een heel plezante ervaring. Ik heb alleen iets te lang moeten ‘nagenieten’. Achteraf heb ik toch een dik halfuur onder de douche gestaan om alles eraf te krijgen. En dan zat er nog chocolade in mijn oren. De geur is zelfs nog dagen blijven hangen. Ik had ook schrik voor mijn haar, want ik was uiteraard net naar de kapper geweest. Maar daar bleef gelukkig niks in plakken.”

