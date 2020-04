Isabelle A is verliefd op haar duetpartner: “Tijdens de clipopnames in Parijs sloeg de vonk over” Jolien Boeckx

06u00 1 Showbizz Een nieuwe single én een nieuwe liefde voor Isabelle A (44). En die twee hebben alles met elkaar te maken. De zangeres blikte een romantisch duet in met Daalman, een Kempische singer-songwriter. “In de studio klikte het meteen tussen ons”, vertelt ze. “Voor de opnames van de videoclip trokken we naar Parijs en daar sloeg de vonk over.”

Ja, er bestaat ook nog goed nieuws. “Ik ben heel gelukkig en verliefd”, vertelt Isabelle A ons. “Fijn nieuws in deze bange en rare tijden mag ook eens gezegd worden, hé. Maar dat geeft me wel een dubbel gevoel. Je mag niet buiten en kan heel weinig doen.” Isabelle en haar vriend zitten samen in quarantaine thuis. “Onze relatie is nog pril, maar nu leren we elkaar meteen dus wel heel goed kennen (lacht).” Vorige zomer leerden Isabelle en Davy Macquoi (43), een ondernemer uit het Kempische Laakdal, elkaar kennen. Davy is eigenaar van een aantal bedrijven in de bouw en staat na de uren bekend als singer-songwriter, Daalman. “Ik kreeg in augustus via Instagram een berichtje van Daalman. Zijn muziek kende ik al via sociale media. Ik was op dat moment al fan van zijn nummer ‘Geen Nacht Alleen’. Maar de man achter die muziek kende ik nog niet. Hij vroeg of ik met hem een duet wilde zingen. Niet zo ongewoon, want ik krijg nog van die vragen. Op dat moment had ik al een viertal mogelijke duetten op tafel liggen. Maar dat van Davy sprong er helemaal uit. Die melancholie in zijn stem en in dat nummer - eentje dat Davy zelf geschreven had op reis in Italië - paste helemaal bij die van mij”, vertelt Isabelle. “Ik heb hem dan gebeld om te zeggen dat ik het wel eens wilde proberen in de studio, om te zien of onze stemmen effectief bij elkaar zouden passen.”

In september doken de twee de studio in. “Het klikte enorm tussen ons. Als soulmates”, zegt de zangeres. “Dat liedje klonk perfect met onze stemmen samen. Nadat we het duet ingezongen hadden, zijn we nog lang blijven plakken omdat die klik tussen ons zo sterk was.” Al sloeg de vonk pas maanden later over. Begin januari trokken de twee artiesten naar Parijs om er de videoclip van hun single ‘Jij’ in te blikken. Een romantisch nummer vraagt om een romantische setting. “We moesten oorspronkelijk acteren, maar eigenlijk ging dat automatisch. Parijs is al zo'n romantische stad op zich. Ja, daar is de vonk helemaal overgeslagen (glundert).”

Sindsdien delen de twee de liefde voor elkaar en voor de muziek. “Nu we thuis opgesloten zitten, zijn we enorm veel bezig met muziek. Ik heb ondertussen al meegeschreven aan een nummer voor Daalman. Wie weet komt er nog een duet van ons twee, of schrijft Davy nog eens mee aan een nummer voor mij. We zien wel. Muziek is ons leven en we krijgen heel wat inspiratie door samen aan die passie te werken”, zegt Isabelle. Zaterdag geeft het kersverse koppel al een eerste huiskamerconcert op Radio 2. “We gaan het huiskamerconcert vanuit onze living geven”, zegt Isabelle. “Het wordt mooi weer dit weekend en dan mogen wij samen muziek maken: iets om naar uit te kijken, dus. We hebben hier thuis een muziekhoekje waar verschillende instrumenten staan. Davy zal gitaar spelen. Ik zing.” Meekijken kan vanaf 14.30 uur via de Radio 2 app.