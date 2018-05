Isabelle A en haar vriend Hans al meer dan een jaar uit elkaar: "Niet aan de grote klok gehangen vanwege onze zoon" CD

Bron: Story 0 Showbizz Zangeres Isabelle A (42) en haar vriend Hans (40) hebben na tien jaar een punt gezet achter hun relatie. De twee zijn al meer dan een jaar uit elkaar, maar hielden het al die tijd stil voor de buitenwereld. Een bewuste keuze in het belang van hun zevenjarig zoontje Storm.

De geruchten gingen al een tijdje de ronde dat Isabelle A en haar vriend, muzikant Hans Forceville, niet meer samen zijn. Iets wat de zangeres een hele tijd ten stelligste ontkende. Eind september vorig jaar trok het hele gezin nog met het weekblad 'Story' naar Disneyland Parijs en toen leek er geen vuiltje aan de lucht. Isabelle en Hans gingen heel liefdevol met elkaar om, ook al waren ze toen al niet meer samen.

Maar na het zoveelste gerucht geeft de zangeres nu toe dat hun relatie voorbij is. "Hans en ik zijn eigenlijk al meer dan een jaar uit elkaar en we wonen sinds een paar maanden ook niet meer samen", vertelt Isabelle in een korte reactie aan Story. "We waren gewoon uit elkaar gegroeid en hebben in de beste verstandhouding beslist om een punt te zetten achter onze relatie. In het belang van onze zoon vonden we het belangrijk om onze breuk rustig en goed aan te pakken. Daarom hebben Hans en ik het niet meteen aan de grote klok gehangen."

Isabelle en Hans Forceville leerden elkaar begin 2008 kennen in productiestudio Hanson, waarvan hij eigenaar is, en niet veel later sloeg de vonk over. "Met Hans heb ik echt de liefde van mijn leven gevonden", vertelde Isabelle vorig jaar nog. "Ik ga er dus voorzichtig van uit dat we samen oud worden. En natuurlijk hebben we soms een discussie, maar grote ruzies blijven uit. Als er iets op onze lever ligt, dan praten we dat gewoon meteen uit. Dat zijn niet altijd de makkelijkste gesprekken, maar ze zijn wel noodzakelijk."

Stabiliteit

In 2010 kreeg het koppel een zoontje, Storm. "Ik ben enorm blij dat ik gewacht heb om aan kinderen te beginnen tot ik de juiste persoon ben tegengekomen", klonk het in eerdere interviews. "Die zoektocht heeft even geduurd, maar nu heb ik de stabiliteit van een gezin gevonden. Wat er ook gebeurt in het leven, op hen kan ik altijd terugvallen." Isabelle A werkt momenteel aan een album, dat later dit jaar uitkomt.