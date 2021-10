Isabelle A en Daalman voeden elkaars kinderen op: “Met pluspapa en plusmama beginnen we niet”

We hebben afgesproken met Isabelle en haar vriend Davy, beter bekend als singer-songwriter Daalman, bij hen thuis in Geel, waar ze nu een viertal maanden samenwonen. “Het was een logische stap dat we officieel gingen samenwonen, aangezien we altijd samen willen zijn”, vertelt Isabelle aan Story. “Davy kocht dit prachtige huis toen we pas samen waren.” Bij de zoektocht naar een nieuwe woonst werd Isabelle wel nauw betrokken. “Toen ik dit huis voor het eerst heb bezichtigd, was dat met haar erbij”, gaat Davy verder. “Ik vond dat belangrijk. We hebben een goede relatie, en dan is het leuk als je van mekaar een soort ‘go’ krijgt. Isabelle was meteen laaiend enthousiast over dit pand.”