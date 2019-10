Is ‘Temptation’ Pommeline opnieuw single? IDR

06 oktober 2019

19u43 9 Showbizz Het lijkt erop dat het in de liefde maar niet wil lukken voor ‘Temptation Island’-gezicht Pommeline (25). Nadat eerder haar verloving met Fabrizio Tzinaridis (26) spaak liep, lijkt ook haar nieuwe relatie met Levi Murillo alweer voorbij.

Begin september werd nochtans duidelijk dat Pommeline Tillière met Levi een nieuwe lover aan de haak had geslagen. De twee hadden elkaars naam op hun profiel staan en postten regelmatig foto’s waarin ze hun liefde voor mekaar niet onder stoelen of banken staken. Maar dat lijkt verleden tijd, want ondertussen zijn de hartjes uit hun bio op instagram verdwenen. Ook alle foto’s van hen samen werden verwijderd.

Pommeline is momenteel nog te zien in ‘Temptation Island: VIPS’, waar ze aan deelnam met haar voormalige verloofde, de 26 jarige tattoo-artiest en ‘Temptation Island’-verleider Fabrizio.