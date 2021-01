Is ‘Temptation’-Megan weer samen met verleider Joshua?

Megan deed aanvankelijk mee aan ‘Temptation Island’ met haar toenmalige vriend, Kevin. Die laatste maakte haar echter zwart achter haar rug, en dat zette Megan aan om hem te bedriegen. Dat deed ze met niemand minder dan Joshua, die zijn pijlen al een tijdje op haar had gericht. Achteraf bleek echter dat Joshua geen interesse had in een echte relatie. Megan was daarna een tijdje samen met de beste vriend van Joshua, Jochem, en het leek alsof er niets meer dan vriendschap voor hun in het verschiet lag. Misschien dat daar nu verandering in is gekomen.