Is Rihanna verloofd? TC

Photo News Showbizz

Volgens verschillende bronnen in New York en Londen zou Rihanna zich verloofd hebben met haar vriend, de Arabische miljonair Hassan Jameel. Reden? Ze draagt de laatste dagen een joekel van een ring waarin een opvallende diamant is verwerkt. Geschatte waarde van het kleinood: meer dan 100.000 euro. Volgens de Amerikanen en Britten gaat het hier dus zonder enige twijfel om een verlovingsring en zullen Rihanna en Hassan volgend jaar trouwen. De zangeres en de zakenman onthouden zich voorlopig van elke commentaar.

Photo News Het bewuste juweel. Een verlovingsring?