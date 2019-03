Is Marthe van K3 opnieuw verliefd? “Ze is aan het daten met autohandelaar Glenn” Jan Ruysbergh

26 maart 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz Samen met de lente hangen er ook amoureuze kriebels in de lucht. Zo laat K3’s Marthe (22) de liefde weer voorzichtig toe in haar hart. De gelukkige is Glenn, een autohandelaar uit Sint-Pieters-Leeuw. Hij bevestigt hun relatie in Dag Allemaal: “ Maar Marthe en ik zijn nog volop aan het uitzoeken welke richting die zal uitgaan.”

Als K3’tje wordt er van Marthe verwacht dat zij op rode lopers en andere publieke evenementen zoveel mogelijk straalt. En dat doet ze ook altijd. Zelfs na de breuk met Viktor Verhulst in augustus vorig jaar, viel het de zwarte van K3 op geen enkel moment aan te zien dat ze weleens een traantje van verdriet had moeten wegpinken.

En de jongste weken moet Marthe al helemaal geen moeite doen om de fans met een gulle glimlach tegemoet te treden. Daar is een reden voor, zo ontdekten wij, en die reden heet Glenn. Een aantrekkelijke jongeman die, zo blijkt op zijn sociale media, vaak in BV-kringen vertoeft.

‘Het is nog pril’

Op de rode loper van de Radio 2 Eregalerij in Oostende, waar onder meer de muzikale ­breinen achter K3 werden ­gehuldigd, wilde Marthe niet dieper ingaan op die nieuwe liefde in haar leven.

En dat doet ook Glenn, een autohandelaar met een bloeiende zaak in Sint-Pieters-Leeuw, niet wanneer we hem contacteren. Aanvankelijk toch niet. ‘Of Marthe en ik een relatie hebben?’ herhaalt hij onze vraag. ‘Dat kan, maar ik ga dat niet bevestigen’. Om even later toch overstag te gaan: ‘Ik ga het u zeggen: het is zo. Maar het is nog pril. Marthe en ik zijn nog volop aan het uitzoeken welke richting onze relatie zal uitgaan.’

Aftasten

Veel voorzichtigheid, dus. En dat is best begrijpelijk. Sinds haar overwinning in ‘K3 Zoekt K3’ liep Marthe op amoureus vlak heel wat meer in de kijker dan Hanne en Klaasje, die allebei nog samen zijn met hun vriendje van vóór ze K3 werden. Hanne is zelfs al verloofd met haar Jorn, al hebben ze nog geen huwelijksdatum bekendgemaakt.

Zover zijn Marthe en Glenn nog lang niet, uiteraard. Zij zitten nog in het stadium van behoedzaam aftasten. Er is iets, maar kan dat uitgroeien tot een volwaardige liefde? Dat zijn beide jonge mensen nu volop aan het ontdekken.

Bekentenis

Maar sowieso: het is voor alle K3-fans hartverwarmend om te weten dat Marthe zichzelf weer heeft opengesteld voor de liefde. Iets meer dan een halfjaar nadat er, verrassend, een einde kwam aan haar relatie met Viktor Verhulst. Die twee liepen elkaar nog regelmatig tegen het lijf achter de schermen bij Studio 100 - Viktor schreef bijvoorbeeld het scenario van de nieuwe K3-show - en dat leek altijd probleemloos te verlopen. Toch had Marthe het enorm moeilijk met de breuk, zo bekende ze zowel aan James Cooke in ‘Gert Late Night’ als in Het Laatste Nieuws.

‘Ik zat soms te huilen in mijn kleedkamer vlak voor we het podium op moesten met K3’, liet Marthe zich ontvallen. En ook: ‘Het is raar dat alle blikken op je gericht zijn als je buitenkomt, en je beseft: die mensen weten allemaal dat het uit is met mijn lief.’

Puzzel leggen

Die wonde is nu dus helemaal geheeld. Dankzij Glenn. ­Hopelijk kan de knappe ­autohandelaar Marthe even gelukkig maken als ze is geweest met Viktor Verhulst. Ze gunt zichzelf nu de tijd om daar achter te komen. Al is het, puur praktisch gezien, geen evidente puzzel om te leggen. De agenda van de K3-meisjes is deze weken immers compleet volgeboekt. Hun nieuwe single ‘Land van de regenboog’ is net uit, en op 6 april gaat de langverwachte show rond de 20ste verjaardag van K3 in première in het Studio 100-pop-uptheater in Puurs.