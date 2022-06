Is Kanye ‘Ye’ West opnieuw single? Kim Kardashian-lookalike verwijdert foto’s van Instagram

De geruchtenmolen draaide de afgelopen week op volle toeren toen bleek dat model Chaney Jones plots alle foto’s met Kanye West had verwijderd van haar Instagrampagina. Dat is best opvallend, want het koppel maakte vorige maand nog een romantische reis samen naar Japan. Maar bij thuiskomst deed al snel het gerucht de ronde dat het koppel uit elkaar was, want Kanye werd gespot met een onbekende mysterieuze vrouw.

TikTok-filmpjes

Als we Chaney moeten geloven, is daar echter niets van aan. Het model, dat een opvallende gelijkenis vertoont met Kanyes ex Kim Kardashian, leek de afgelopen dagen op sociale media uit te schreeuwen dat ze nog steeds erg gelukkig is met de rapper. Zo plaatste ze op 8 juni, op Kanyes 45ste verjaardag, een TikTokfilmpje van hen beiden online, met als bijschrift “Happy birthday baby, I love you”. Kort daarna volgde nog een filmpje, waarin de twee lachend te zien zijn. Chaney schreef daarbij: “Laughing with you is my favorite”. Het is onduidelijk of het TikTok-filmpje recent werd opgenomen of dat het dateert van langer geleden - en dus ook of de filmpjes als ‘bewijs’ gelden dat de twee nog samen zouden zijn.

Voor meer duidelijkheid moeten we alleszins niet aankloppen ten huize West. Hij houdt de lippen stevig op elkaar wat betreft zijn liefdesleven. Voorlopig blijft het dus nog onduidelijk of hij zijn vriendin, die nog maar enkele weken geleden een tatoeage op haar pols liet zetten met zijn naam, gedumpt heeft of haar bedrogen heeft met de mysterieuze vrouw.

Volledig scherm Chaney post een TikTok-filmpje vlak na de verjaardag van Kanye, waarin ze een grappige filter gebruikt op zichzelf en op Kanye. © TikTok Chaney Jones @chaneyjonesssss

Kim Kardashian 2.0

Het koppel leerde elkaar begin 2022 kennen. Ze werden voor het eerst samen gespot op een feestje in Malibu, terwijl Kanye nog aan het daten was met Julia Fox. Een week na het beruchte feestje werd Chaney gespot op de albumvoorstelling van Kanye’s album ‘Donda 2' en leken ze hun verliefdheid niet meer onder stoelen of banken te steken. Er kwam trouwens heel wat reactie op het feit dat Chaney wel erg veel weg heeft van Kanyes ex-vrouw Kim Kardashian (41).

