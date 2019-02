Is Jocelyn Wildenstein, de catwoman van twee miljard, failliet? Redactie

24 februari 2019

06u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Haar echtscheiding - één van de duurste ooit - was wereldnieuws. Maar iedereen zal zich Jocelyn Wildenstein herinneren als de vrouw die er alles aan deed om op een kat te lijken. Maar is de catwoman van twee miljard nog wel fortuinlijk, of is ze failliet? TV Familie zocht het uit.

Jocelyn zegt dat ze 73 jaar is, maar volgens haar paspoort is ze er 78. Ze werd geboren in Zwitserland en groeide op in een middenklassegezin. Op haar 17de begon ze een relatie met filmproducer Cyril Piguet. Ze gingen in Parijs wonen, en Jocelyn kwam in een wereld van glamour en glitter terecht. Over haar toekomst maakte ze zich weinig zorgen. “Ik heb een apart talent voor decoratie”, vond ze. “Ik ben er extreem goed in.”

Jagen in Afrika

Na Cyriel was ze vijf jaar samen met filmmaker Serge Gobbi. Jocelyn bracht veel tijd door in Afrika - onder meer om te jagen - en werd verliefd op het continent. En op Alec Wildenstein, kunsthandelaar, paardenracer en multimiljardair. Tijdens een safari sloeg de vonk over. Op 30 april 1978 trouwden ze, zonder familie erbij, in Las Vegas. Op de tweede ceremonie in Lausanne bleef Alecs vader weg. Hij was tegen het huwelijk gekant, maar het jonge echtpaar zette door. Ze kregen twee kinderen, ­Diane en Alec Jr.

Al in hun eerste huwelijksjaar begon Jocelyn haar uiterlijk te veranderen. “Omdat Alec zo van grote katten hield, liet ze haar ogen liften om er ‘katachtig’ uit te zien”, aldus een intimus. Jocelyn zou voor meer dan 2 miljoen euro plastische chirurgie hebben ondergaan, puur om haar man te plezieren. Ze hield een lynx als huisdier, omdat ze vond dat die de perfecte ogen had. Haar uiterlijk leverde haar de weinig flatterende bijnamen Bruid van Wildenstein (in plaats van Frankenstein, nvdr.) en Cat­woman op. Een vriendin zegt: “Ik kan me geen enkel moment herinneren dat Jocelyn niet van één of andere ingreep aan het herstellen was.”

Vuile echtscheiding

In 1997 betrapte Jocelyn haar man in bed met een 21-jarig Russisch model. In de ruzie die erop volgde, bedreigde Alec zijn vrouw met een wapen, wat hem een nachtje cel opleverde. Datzelfde jaar verliet hij haar en werd de scheiding ingezet. Het werd een vuile scheiding. Zo beweerde Alec dat Jocelyn ooit in Parijs als prostituee heeft gewerkt. Toen hij haar telefoon en creditcards liet blokkeren en de alimentatie van 130.000 naar 44.000 euro verlaagde, wilden ook zijn kinderen niks meer van Alec weten.

Jocelyn beweerde dan weer dat de verhalen over haar plastische chirurgie verzinsels waren van haar ex Alec. “Fake news”, zei ze. “Mijn oma had ook van die kattenogen en hoge jukbeenderen.”

2,2 miljard euro

De scheiding sleepte twee jaar aan, maar Jocelyn werd beloond voor haar geduld: ze kreeg 2,2 miljard euro toegewezen, plus jaarlijks een kleine honderd miljoen, en dat dertien jaar lang. De rechter raadde haar wel aan om haar pasverworven fortuin niet te spenderen aan nog meer verminkende plastische chirurgie...

Jocelyn trok zich terug uit het openbare leven. Haar liefde voor design en decoratie bracht haar in contact met de Franse designer Lloyd Klein (52), met wie ze nu al meer dan vijftien jaar samen is. Hun relatie is anders behoorlijk explosief. Ze werden al meermaals gearresteerd voor partnergeweld. De laatste keer gebeurde het in hun gigantische appartement in de Trump Tower. Ze hadden gekookt en gegeten toen een schotel die per ongeluk in de oven was blijven staan oververhit raakte en uit elkaar knalde. Jocelyn en Lloyd kregen ruzie over wiens fout dat was.

Haar klauwen

De agenten wisten niet wat ze zagen toen ze ter plekke kwamen. Lloyd, vol bloedende krabwonden in z’n gezicht en op z’n borst. Jocelyn was hem als een leeuwin met haar scherpe klauwen te lijf gegaan. Zelf hield ze er kneuzingen aan over. De ruziemakers werden allebei aangeklaagd voor mishandeling, maar die aanklacht werd later geseponeerd. “Ik besefte die avond dat ik haar had kunnen verliezen”, zegt Lloyd. “En dat wilde ik niet.” Dus vroeg hij haar ten huwelijk. Met een 32-karaats diamanten ring. Wanneer het huwelijk gepland is, is niet bekend.

Kanker

In 2013 werd Lloyd getroffen door lymfeklierkanker. Er werd een tumor ter grootte van een sinaasappel uit z’n oksel verwijderd. De chemotherapie was slopend maar Lloyd werd beter. Vier jaar later keerde de kanker echter dubbel zo agressief terug, met uitzaaiingen naar de lever en de ruggenwervels. De dokters waren pessimistisch. “Zes maanden gaven ze me nog”, aldus Lloyd. Er volgde een nieuwe chemobehandeling, die nog intensiever was dan de vorige en die gelukkig aansloeg.

“Door de chemo was mijn gezicht geruïneerd”, aldus Lloyd. Hij onderging enkele maanden terug op aanraden van Jocelyn een esthetische behandeling en is dik tevreden met z’n nieuwe gezicht. “Ik zie er jonger en frisser uit dan ooit”, glundert Lloyd. Hoewel hij nog een resem chemo’s moet ondergaan, heeft hij zichzelf intussen kankervrij verklaard.

Deurwaarder

Een klein jaar geleden vroeg Jocelyn het faillissement aan. “Er staat 0 euro op m’n bankrekening”, beweerde ze. “Ik moet rondkomen met 900 euro van de bijstand. Ik leen geld bij familie en vrienden.” Zwaar overdreven uiteraard, maar het ziet ernaar uit dat catwoman slordig met haar centen is omgesprongen. De deurwaarder heeft beslag gelegd op haar drie appartementen in de Trump Tower, omdat ze de hypotheek niet tijdig betaalde. En ze heeft nog advocatenrekeningen van honderdduizenden euro’s openstaan.

Vervalst schilderij

Jocelyn heeft recent bovendien pech gehad. Een schilderij van de grote Velázquez dat ze aanbood bij veilinghuis Sotheby’s bleek een vervalsing te zijn. Een ander schilderij, een Cézanne, bracht maar een fractie van de gehoopte 30 miljoen euro op.

Honger hoeft Jocelyn Wildenstein in ieder geval nog lang niet te lijden. Je zal haar nooit anders zien dan in peperdure designerjurk, met een dito handtas en diamanten juwelen. Haar geld zit vooral in vastgoed in Manhattan. Haar ‘faillissement’ is een truc om deurwaarders en schuldeisers buiten te houden, zo wordt verteld. En dat zal wellicht niet ver naast de waarheid zijn...