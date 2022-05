Is Jérémie Vrielynck de nieuwe Niels Destadsbader? “De droom van iedere Vlaamse artiest”

Hij lanceert nu een nieuwe single: ‘We sluiten de gordijnen’. Maar omdat hij nog niet even bekend is als z’n dorpsgenoot, is hij nog lang niet zeker van een plaatsje op het podium van ‘Tien om te Zien’ of ‘Zomerhit’ automatisch binnen is. “Mijn team en ik zijn daar volop voor aan het lobbyen. Wat dat zou echt de max zijn”, vertelt Jérémie aan Jarne in een nieuwe Showbits.