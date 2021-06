Is Jean-Claude Van Damme binnenkort te zien in het nieuwe seizoen van ‘The Sky is the Limit’?

ShowbizzTv-maker Peter Boeckx (59) heeft een schouderklopje verdiend. Het lijkt er namelijk op dat hij Jean-Claude Van Damme (60) gestrikt heeft voor het nieuwe seizoen van ‘The Sky is the Limit’. Al laat Boeckx nog niet helemaal in zijn kaarten kijken: “Ik kan er voorlopig niets over kwijt”, klinkt het.

Op Instagram is te zien hoe Peter Boeckx en Jean-Claude Van Damme samen poseren voor een foto. “Will the sky really be the limit?”, klinkt het in het bijbehorende onderschrift. Verder verwijst Boeckx in de hashtags ook naar de zender Play4 waar het televisieprogramma op te zien is. De tv-maker, van onder meer ook ‘Don’t Worry be Happy’, houdt de lippen echter stijf op elkaar. “Ik kan er voorlopig niets over kwijt, maar de foto heeft niets met slijmen te maken”, knipoogt hij.

De opnames voor het nieuwe seizoen van ‘The Sky is the Limit’ zijn eind maart officieel begonnen. Toen bleek al dat de lat hoog lag, want Peter Boeckx had plannen voor een all star-editie met enkele oude bekenden zoals bijvoorbeeld stellingbouwer Michel Van den Brande, kusthandelaar Harry Schurmans en Olga Zelenko. In december vorig jaar liet ook Marie-Anne De Nil al weten dat ze meedoet aan de ‘all stars’-versie. De kijkers zijn dus nog niet van mij af”, zei de zaakvoerster van De Nil Vleeswaren toen in een interview met TV Familie.

Het concept van de reeks is intussen bekend: binnenkijken in het leven van welstellend Vlaanderen en meegenieten van de fratsen en avonturen van de ‘high society’. Of Peter Boeckx nu ook Jean-Claude Van Damme aan zijn lijstje kan toevoegen, is nog even afwachten. Al zou het wel opmerkelijk zijn, want Van Damme is allesbehalve een onbekende. De ‘Muscles from Brussels’ maakte met zijn acteerprestaties in onder meer ‘Kickboxer’, ‘Universal Soldier’ en ‘Street Fighter’ ook naam in het buitenland.

Voor Play4, de zender waar het programma op te zien is, zou de komst van Jean-Claude Van Damme alvast goed nieuws betekenen. ‘The Sky is the Limit’ is traditioneel een van de paradepaardjes van de zender. Het programma haalde vaak een half miljoen kijkers, op topmomenten steeg dat aantal zelfs naar de 700.000. Enkel het laatste seizoen, met nieuwe figuren, scoorde iets minder.

