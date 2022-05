Is het over & out voor Viv en Lowie? Drie vragen waar de ‘Thuis’-fans mee zitten na de trouw van Bob en Tamara

Viv en Lowie: over and out?

Kan Christine nu echt niet de aandacht aan het trouwende koppel laten?

Is dit de meest romantische start ooit voor Silke en Ilias?

De liefdeskriebels moeten in de lucht hebben gehangen op het feest van Bob en Tamara, want ook Ilias plooide eindelijk voor zijn Silke. Na hun kus vorige week in Bar Madam, speelde Ilias toch wat hard to get. Maar Silke moest en zou Ilias aan haar zijde hebben. Na een stevige luchtgitaarsolo kon ze de grootste Bon Jovi-fan op het huwelijk dan toch overtuigen om zich op de dansvloer te wagen. Liefde hing in de lucht en zo eindigde de trouwavond met een extra koppeltje in ‘Thuis’.