Is het nieuwe lief van Angèle een vrouw? "Niemand is 100% hetero"

11 december 2019

06u00

Bron: TV Familie 25 Showbizz Een Frans blad publiceerde foto’s van Angèle (24) die passioneel kust met een andere vrouw. De pers in Frankrijk is er zeker van: de Belgische zangeres is samen met een meisje dat Marie heet en uit Parijs komt. Volgens de tabloids volgt ze een trend, maar seksuologe Kaat Bollen springt in de bres voor de Brusselse artieste. “Niemand is 100% hetero.”

In het verleden viel Angèle exclusief op mannen. Zo had ze tot dit voorjaar een relatie met de Franse danser Léo Walk. Dat ze nu ook de liefde vindt bij een vrouw, wijten de Franse journalisten aan een trend. “Angèle is een hippe vogel en wil dat ook in de liefde zijn”, weet de Franse pers. “Ze volgt de Hollywood-trend. Daar zie je constant vrouwen, al dan niet tijdelijk, seksuele avontuurtjes met andere vrouwen beginnen. Denk aan Miley Cyrus, Kristen Stewart, Lily-Rose Depp of Bella Thorne.”

Seksuologe Kaat Bollen (33) spreekt de Franse pers tegen in TV Familie. “Ik denk niet dat ze een ‘trend’ volgt”, zegt ze. “Jonge vrouwen vertonen wel vaker ‘experimenteergedrag’ op relationeel vlak. Relatie met seksegenoten komt frequenter voor bij vrouwen dan bij mannen. Onderzoek heeft uitgewezen dat geen enkel mens 100% hetero of homo is. Waar we die gevoelens vroeger negeerden en hetero de maatschappelijke norm was, zien we nu dat mensen daar vrijer in zijn”, klinkt het. “Zeker in het artistieke milieu. Daar speelt gender veel minder een rol. Het idee dat mensen niet per se vallen op geslacht, maar verliefd worden op mensen, leeft veel meer in dat wereldje.”

Volgens Kaat is er bij Angèle geen sprake van kopieergedrag. “Het lijkt me absurd dat iemand voor een ander valt omdat dit hip is”, zegt ze. “Dat deze evolutie meer bij meisjes opvalt, is geen toeval. Jonge mannen zullen minder snel toegeven aan dit soort gevoelens. Omdat er helaas nog steeds een groter taboe bestaat rond homoliefde. Als meisjes voor elkaar vallen vinden we dat schattig of geil. Als twee mannen iets beginnen, wordt dat soms als ‘vies’ bestempeld. Spijtig én belachelijk, natuurlijk. Uiteindelijk is liefde ‘liefde’. We zouden mannenliefde even goed probleemloos moeten aanvaarden. Maar ik heb er vertrouwen in dat het wel goed komt op dat vlak, hoor.”