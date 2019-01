Is het huwelijk van Kirsten Janssens voorbij? “Ik heb geen idee of we nog samen zijn” TDS

09 januari 2019

06u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Ze zijn een jaar samen, waarvan zes maanden getrouwd. Maar nu zijn er sterke aanwijzingen dat het huwelijk van Kirsten Janssens (36) en Koen Ambroos (31) voorbij is. Of op z’n minst door een hevige storm gaat. Dat meldt TV Familie.

Kirstens sociale media doen het ergste vermoeden, aldus het weekblad. Bij een vakantiefoto van haar alleen op een strand in Egypte schrijft ze “Just me, myself and I...”. En op oudjaar deelde ze een innige foto met ene Michael Torfs, een zakenman uit Antwerpen, met de veelzeggende boodschap: “Waar er liefde is, daar is leven. Ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar met veel liefde toe. En mag in 2019 de liefde nu eindelijk eens zegevieren.” Er volgde een bombardement aan reacties. “Mooi koppel!” “Veel geluk!” “Ik wist niet dat je gescheiden was...”

Niet snugger

Michael Torfs is niet blij met de insinuaties van Kirsten. “Pff, ik had haar nog zo gezegd die foto níet op Facebook te zetten”, zegt hij. “Omdat ik al kon voorspellen dat de mensen verkeerde dingen zouden denken. Dus voor alle duidelijkheid: Kirsten en ik hebben géén relatie. Het is louter vriendschap tussen ons.”

“Ik weet niet wat ik ervan moet denken”, zucht Kirstens man Koen. “Ze heeft contact met die Torfs, dat weet ik zeker. Maar toen ik hem daarmee confronteerde, reageerde hij niet... Het is sowieso niet echt snugger van haar om dat allemaal zo op Facebook te zetten... Of we nog een koppel zijn, Kirsten en ik? Voor ze op vakantie vertrok nog wel. Of toch voor zover ik weet... Geen idee wat de situatie nu is.”

Monogamie

Is het huwelijk van Kirsten en Koen sterk genoeg is om deze zoveelste crisis te overwinnen? Want het is al wat geweest met die twee. Al van in het begin van hun relatie waren er problemen.

(lees verder onder de foto)

Precies een jaar geleden kondigde Kirsten onverwacht haar verloving met Koen aan. Even tevoren was ze nog met haar ex Jan Kriekels en haar kinderen op reis geweest. Iedereen verwachtte zo’n beetje dat die twee zich - voor de zoveelste keer - zouden verzoenen. Maar nee, het werd dus de vijf jaar jongere Limburger Koen. “Mijn toyboy”, lachte Kirsten.

Even snel als de verloving was aangekondigd, was ze echter weer verbroken. “Ik hou van monogamie en eerlijkheid”, liet Kirsten weten. “Ik hervat mijn leven alleen en met mijn kinderen.” Toen Kirsten zwanger bleek, was ze aanvankelijk vastbesloten het kind alleen op te voeden. Maar het kwam tot een verzoening met Koen. Jammer genoeg verloor Kirsten haar ongeboren kindje.

Zoveel pijn

De relatie hield echter stand en het koppel trouwde in juli. “Bedankt om me zo gelukkig te maken en mijn glimlach terug te brengen. Je bent de beste!”, glunderde een overgelukkige bruid. Algauw hadden ze nog meer heuglijk nieuws: Kirsten was weer in verwachting. Maar ook deze keer liep het fout. Een drama dat zich in oktober nog eens zou herhalen. “Bloed, heel veel bloed... Zelfs de tampon blijft niet meer in me zitten... En het doet zoveel pijn”, schreef ze.

(lees verder onder de foto)

Begrijpelijk dat zoiets weegt op een koppel. Koen deed nochtans z’n best. In oktober stuurde hij z’n geliefde een gouden roos met de boodschap: “Jij bent het mooiste geschenk dat ik ooit kreeg, ik wil je nooit meer kwijt...”

De toekomst zal uitwijzen of Koen zijn Kirsten kwijt is, of dat zij hun relatie nog een kans geeft.