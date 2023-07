Is het einde van ‘Chateau Meiland’ nabij? Dochter Maxime geeft cryptische hint

Is het binnenkort gedaan met ‘wijnen, wijnen, wijnen’ bij de Meilandjes? Het zou zomaar eens kunnen, als we dochter Maxime (27) mogen geloven. Zij vertelde in het Nederlandse interviewprogramma ‘Open Casa’ dat de clan erover nadenkt om een stapje terug te doen.

In de eerste aflevering van ‘Open Casa’ gaat presentator Robbert Rodenburg (25) in gesprek met Maxime, de jongste dochter van Erica en Martien Meiland. Daarbij komen heel wat onderwerpen aan bod, waaronder ook ‘Chateau Meiland’ - de realityserie rond de populaire familie. Zo wil Robbert graag weten of het gezin nadenkt over hun leven na het programma. Daarop geeft Maxime een bevestigend antwoord. “Ik vind ‘Chateau Meiland’ maken hartstikke leuk, want ik doe het natuurlijk met mijn ouders en we worden gevolgd in ons dagelijks bestaan”, klinkt het. “Maar het zou me niets verbazen als er op een gegeven moment komt dat wij denken, en vooral omdat mijn ouders op een bepaald leeftijd komen, ‘wij vinden het wel goed’”.

Wanneer Robbert haar vervolgens vraagt of het nieuwe seizoen ook wel eens het laatste zou kunnen zijn, legt Maxime uit dat haar ouders daar finaal over beslissen. “Staan je ouders er hetzelfde in en denken ‘we zouden dit misschien voor nu niet nog heel lang te doen’?”, vraagt Robbert vervolgens. Waarop Maxime laat optekenen dat haar ouders er inderdaad zo over denken, en dat het hele gezin daarover op dezelfde lijn zit.

Al houdt de Nederlandse realityster wel een slag om de arm. “Je weet nooit wat er in de toekomst gebeurt”, zegt ze nog. Je moet niet iets willen verzinnen voor de serie om maar door te kunnen gaan... “Als we stoppen, stoppen we. En dan is het prima, want op een gegeven moment is de koek op.”

De hele aflevering van ‘Open Casa’ kan je hieronder bekijken.

