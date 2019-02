Is Ed Sheeran stiekem getrouwd? Redactie

28 februari 2019

07u26

Bron: AD 1 Showbizz Hoewel er afgelopen jaar al geruchten rondgingen over een eventueel huwelijk van Ed Sheeran (28) met zijn jeugdliefde Cherry Seaborn, lijkt het erop dat de twee elkaar daadwerkelijk het ja-woord hebben gegeven rond de kerstdagen. Dat meldt The Sun.

“Ed is een paar dagen voor Kerstmis getrouwd. Het was een hele intieme, kleine en vooral geheime ceremonie. Alleen zijn oude schoolvrienden, familie en de priester waren erbij, 40 man in totaal. Dus geen Taylor Swift, platenbazen of andere beroemde vrienden. Hij had geen zin in gedoe en wilde het echt klein houden. Een mooi winters sprookje”, aldus een bron uit de entourage van de popster.

“Het is bizar dat een van de grootste popsterren ter wereld dit voor elkaar heeft weten te krijgen. Cherry wilde ook graag dat dit gebeurde zonder bemoeienis van buitenaf en dat is hen gelukt. Ze zijn wel van plan om deze zomer nog een festival-achtig feest ter ere van hun huwelijk te geven. Daarvoor nodigen ze dan wel hun bekende vrienden en platenbazen uit.”