Is dit wel eerlijk? Miss België-kandidate Celine blijkt populaire influencer met 60.000 volgers

Bron: TV FAMILIE 0 Showbizz Spiegeltje spiegeltje aan de wand, wordt Celine Van Ouytsel (22) de mooiste van het land? Dat zou kunnen. Tenminste, als ze eerst de finale van Miss Antwerpen haalt. Celine lijkt wel alvast een voetje voor te hebben. Met bijna 60.000 volgers op Instagram is deze master in de Rechten een populaire influencer. Een pak méér volgers dan de 10.000 van huidig Miss België Elena Castro Suarez. Maar is dit wel eerlijke concurrentie? Weekblad TV Familie zocht het uit.

“Ik post al sinds het vijfde middelbaar foto’s van mezelf op Instagram. Dat was toen nog niet zo ‘in’ als nu. Mijn klasgenoten vonden het zelfs ráár, er werd mee gelachen”, zegt Celine in TV Familie. “Maar ik post gewoon graag foto’s. En ik denk dat dát mijn sterkte is: dat ik het met plezier doe. Ik zie het trouwens nog altijd als een hobby.”

Influencers kunnen een pak geld verdienen, toch?

Ik verdien er voorlopig nog niets mee. Maar natuurlijk wordt de kledij wél gesponsord. Als ik geld zou vragen, ben ik verplicht om vaak iets te posten. Nu post ik dingen waar ik echt achter sta. Zo heb ik het liever.

Ex-missen Justine De Jonckheere, Noémie Happart en Ann Van Elsen volgen jou.

Welja, ik heb heel wat missen leren kennen op de modeshows van kledingzaak Bobo, waar ik in 2016 het gezicht van was. ’t Zijn allemaal leuke dames, heel sympathiek.

Nu je Miss België-kandidate bent, krijg wellicht jaloerse reacties van de andere kandidates.

Oh, daar heb ik nog niets van gemerkt. Integendeel: ik krijg vaak leuke reacties op mijn foto’s. Veel van die meisjes volgen mij op Instagram, zo tof!

Als al jouw volgers voor jou stemmen, win jij waarschijnlijk sowieso de publieksprijs.

Goh ja, het heeft voor- en nadelen. Als populaire influencer moet ik me nu eens zo hard bewijzen. De verwachtingen liggen hoog, maar ik moet het ook nog waarmaken, hé. Ik sta zéker niet voor op de rest. Ook de andere kandidates mogen zichzelf promoten op Instagram, hé.

Waarom wil jij eigenlijk Miss België worden?

Het lijkt me een fantastische ervaring: netwerken, leuke evenementen. Maar... ik geloof ook wel dat ik een voorbeeld kan zijn voor veel jongeren. Omdat je door hard te werken véél kan bereiken ondanks vooroordelen. Het lukte mij bijvoorbeeld om als influencer actief te blijven én mijn universitair masterdiploma Rechten te behalen mét onderscheiding.

Een beauty mét brains dus.

Zijt maar zeker! En happy single trouwens! En ja, als mijn misscarrière niets wordt, heb ik nog altijd dat diploma achter de hand, hé.

Miss België-baas Darline Devos: “Ze doet niets verkeerds!”

“Het is altijd fijn om zo iemand als Celine erbij te hebben”, zegt Darline. “Maar zij is zéker niet de enige met zoveel volgers. Celine is ons trouwens niet onbekend, want enkele jaren geleden heeft ze al eens deelgenomen aan een provinciale verkiezing. Ze post mooie foto’s en is commercieel ingesteld. En da’s goed voor onze organisatie. En ja, door haar vele volgers kan ze weleens veel stemmen binnenhalen. Maar het staat alle kandidates vrij om zichzelf op te werken op de sociale media, hé. Celine doet niets verkeerds. Trouwens: als de jury punten geeft, gaan ze zéker niet af op hoeveel volgers een meisje op Instagram heeft. Celine maakt dus niet meer kans op het kroontje dan een ander.”