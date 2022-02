Is dit waarom Jaimie Vaes geen klacht indient tegen Lil Kleine? “Maakt deel uit van bewust plan”

TV Nieuw danspro­gram­ma met Julie Vermeire en Gers Pardoel heeft nu ook een naam: ‘Come Dance With Me’

‘Dancing With The Stars’ is nog maar net voorbij of u kan al beginnen uitkijken naar een nieuw dansprogramma. ‘Come Dance With Me’ wordt de show waarin getalenteerde jonge dansers hun moeder of vader overtuigen, die absoluut niet kunnen dansen, om hun danspartner te worden. Presentatoren Julie Vermeire (23) en Gers Pardoel (40) hebben er alvast zin in.

17 februari