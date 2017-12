Is dit de zoveelste catfight tussen Taylor Swift en Kim Kardashian? EVDB

08u00 0 Getty Images for NARAS Showbizz Volgt u nog? De catfight tussen Kim Kardashian en Taylor Swift is nu al enkele jaren gaande. Opmerkelijk is dat er eigenlijk geen winnaar is in de aaneenschakeling van drama, machtsspelletjes en manipulatie.

De vete tussen Kimye (Kim Kardashian en Kanye West) en Taylor Swift zit er nog steeds niet op. Volgens fans zouden zowel Kim als Taylor foto's op Instagram geplaatst hebben die aan elkaar gericht waren.

famous Een foto die is geplaatst door Kim Kardashian West (@kimkardashian) op 05 dec 2017 om 00:51 CET

In het geval van Kim Kardashian is er weinig twijfel mogelijk, Taylor Swift staat namelijk op de foto. Nu ja, een wassen beeld van de zangeres dat gemaakt werd voor Kanye Wests videoclip voor zijn nummer 'Famous'. Die videoclip zorgde voor heel wat controverse en een nieuw hoofdstuk in de ruzie.

I never trust a narcissist But they love me... Een foto die is geplaatst door Taylor Swift (@taylorswift) op 05 dec 2017 om 15:46 CET

Wat later postte Taylor Swift bovenstaande foto. Volgens fans zou de foto een reactie zijn op die van Kim.