Is de verdwenen vrouw van almachtige ‘Scientolo­gy’-leider na 16 jaar eindelijk gevonden?

ShowbizzWáár is Shelly, de vrouw van Scientology-leider David Miscavige? Het is een vraag die nu al meer dan 16 jaar lang wordt gesteld. Sinds de Amerikaanse voor het laatst gezien werd tijdens de begrafenis van haar vader in 2007 leek ze compleet van de aardbol verdwenen. Er doken de wildste geruchten en theorieën op, maar antwoorden kwamen er nooit. Of toch tot nu, want één van de gewezen leden van de kerk beweert plots dat hij weet waar Shelly al die tijd zat. En daar heeft hij ook beelden van.