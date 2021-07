Is de uitzenddatum van ‘K2 zoekt K3' gelekt?

TV Voorberei­din­gen nieuw seizoen ‘Big Brother’ in alle stilte gestart

27 juli Het heeft er alle schijn van dat Big Brother ook in 2022 terugkeert. Producent EndemolShine is alvast gestart met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. Of de moeder aller realityprogramma’s ook in Vlaanderen op de buis komt, blijft echter nog een goedbewaard geheim. Play4, dat de vorige reeks uitzond, laat momenteel immers niet in hun kaarten kijken. Al belooft de zender binnenkort wel duidelijkheid.