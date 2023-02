Is de spoorloos verdwenen ‘koningin van Scientology’ na 16 jaar eindelijk gevonden?

BV Noémi Wolfs strikt Clouseau als openings­act voor haar trouwfeest: “We zullen er staan”

Noémie Wolfs (35) stapt binnenkort in het huwelijksbootje met Balthazar-bassist Simon Casier. Maar de bride to be heeft één ultieme droom. Dat Clouseau haar favoriete nummer ‘Nobelprijs’ zingt op haar trouwfeest. In het Radio 1-programma ‘Belpop helden’ grijpt de zangeres haar kans, waarna ze tot haar grote vreugde een enthousiaste Koen Wauters (55) aan de lijn krijgt. “Als er een kans is dat we er kunnen geraken, komen we met plezier zingen.”

