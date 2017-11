Is de dochter van Michael Jackson samen met dit topmodel? TC

Een trip naar het Australische Melbourne heeft Paris Jackson een nieuw lief opgeleverd. Tenminste, daar zijn de plaatselijke media toch zwaar van overtuigd. Zij linken de dochter van de overleden popster Michael Jackson immers aan het Australische topmodel Tyler Green. Volgens sommige Australische bronnen zou Paris hem al langer kennen. "Ze ontmoetten elkaar voor het eerst backstage op een van de modeshows tijdens de modeweken", klinkt het. "Ze zijn toen een paar keer gaan stappen en bleven nadien contact houden. Tyler nodigde Paris uit om hem op te zoeken in Australië. Dat deed ze nu. En terwijl hij haar persoonlijke gids speelde in zijn thuisland is de vonk tussen hen overgesprongen."

Ideale schoonzoon

In de States reageert men een beetje verrast op het nieuws. Daar had men de nieuwe flirt van Paris duidelijk niet zien aankomen. "Dat ze opnieuw voor een knappe bink als Tyler is toch een beetje een verrassing", klinkt het. "De voorbije maanden leek Paris immers te twijfelen of ze nu wel voor mannen dan wel voor vrouwen viel. Zo was er laatst nog haar avontuurtje met de vrouwelijke dj Caroline D'Amore." Velen menen dan ook dat het nieuws van haar mogelijke nieuwe lover voor opluchting zal zorgen bij de familie Jackson. "Daar zagen ze haar gedoe met meisje niet zo zitten. Oma Katherine en co geven toch de voorkeur aan een jongen. En Tyler zal wel meer in de smaak vallen dan Paris' ex Michael Snoddy. Haar relatie met die punker zorgde voor veel kritiek van familieleden. Daar hoeft ze zich met deze jongen, ogenschijnlijk een ideale schoonzoon, waarschijnlijk niet aan te verwachten."