Is Danira Foxy Lady in ‘The Masked Singer’? Haar vriend Ward Kerremans geeft z’n eerlijke antwoord

BV Na 23 jaar verhuist Herman Brussel­mans van zijn loft naar een huis met een tuintje: “Beetje tegen mijn zin”

Er is overduidelijk een nieuw hoofdstuk aangebroken in het leven van Herman Brusselmans (65). Eind februari is de auteur voor het eerst papa geworden van een zoontje. Volgende week verhuist Brusselmans dan weer - na 23 jaar in z’n loft in het Gentse Oudburg gewoond te hebben - naar een groter huis met drie verdiepingen én ook een tuintje. “Mijn duizenden boeken heb ik al ingepakt.”