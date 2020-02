Is André Hazes weer ingetrokken bij Monique? “Home sweet home!” LOV

24 februari 2020

07u18 1 Showbizz André Hazes (26) laat de storm rond zijn breuk met Bridget Maasland (45) niet aan zijn hart komen. Zo stond hij afgelopen week nog op het André Hazes (26) laat de storm rond zijn breuk met Bridget Maasland (45) niet aan zijn hart komen. Zo stond hij afgelopen week nog op het podium van ‘t Kuipke in Gent, maar deelt hij nu ook cryptische boodschappen op Instagram. Daaruit lijkt te blijken dat hij weer thuis is bij Monique en zoontje Dré.

“Mijn hart is zoals een open boek, die de hele wereld kan lezen”, leest de foto die André op Instagram plaatste. Het is de songtekst van ‘Home Sweet Home’ van Mötley Crüe. “Soms houdt niets me bij elkaar bij de naden. Ik ben onderweg. Oost west, thuis best.” Daarmee lijkt de volkszanger te verwijzen naar het huis van Monique, want hij plaatste ook beelden van zoontje Dré op zijn Instagramverhaal. Daarop lijkt het alsof hij weer ingetrokken is bij zijn ex. Zo toont hij een hoop speelgoed dat op grond ligt. “Laten we liggen voor mama!”



Nadat vorige week een abrupt een einde kwam aan de relatie van André en Bridget, waren er al snel tekens van een hereniging met Monique. Zo brachten de twee beiden enkele dagen door op Curacao, waar enkele opvallende foto’s van opdoken. Eenmaal terug thuis in Nederland, bracht hij volgens Privé de nacht door bij zijn ex. Zo verliet hij pas om één uur ’s middags (op woensdag) opnieuw de woning. Toen de aanwezige pers hem vroeg of dat betekende of alles nu weer goed was, reageerde hij slechts met een lach.

Bridget reageerde op de geruchten dat er iets gebeurd was tussen André en Monique op het eiland en zei dat het “naar haar weten niet waar is.” Toch was ze daar niet bijster zeker van. “Maar als het anders is... ja, dat kan ook wel zo zijn. Maar ik weet dat niet en daar is niks op gebaseerd.”

