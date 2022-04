Irritatie bij Ines en Seb over de vloer in ‘Huis gemaakt’: “Geen zin om hiervoor onder onze voeten te krijgen”

TVNu de deadline nadert in Boortmeerbeek is de spanning te snijden tussen de koppels. En dat voelen ook Ines en Seb, die al behoorlijk achter zitten op schema. Wanneer het oog van Ines valt op de vloer die Seb aan het leggen is, kan ze het niet laten om er iets over te zeggen. “Zo’n details zijn écht belangrijk”, klinkt het geïrriteerd. “Ik heb geen goesting om hiervoor onder onze voeten te krijgen.” Maar Seb is niet echt blij met de commentaar: “Als jij zo’n pietje-precies gaat zijn, gaat het nog héél lang duren”, klinkt het. “Ik wilde gewoon voortdoen. We hadden al zoveel tijd verloren met die vloer. Die moest er eigenlijk al lang liggen.”