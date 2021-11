Iris Vandenkerckhove in ‘Het Huis’: “Een ei bakken? Mag ik een hulplijn bellen?”

TV RECENSIE. ‘Intelli­gen­ce’: “Wat doet een acteur als David Schwimmer in een treinwrak als dit?”

David Schwimmer is terug, en nee, voor een keer niet in de herhalingen van ‘Friends’. De inmiddels 55-jarige acteur heeft voor het eerst sinds voorgenoemde succesreeks een rol beet in een nieuwe komedieserie. Of hij met ‘Intelligence’ op Streamz het spook van Ross Geller definitief van zich af kan schudden? Of is worstelen met een muurvaste lederen broek de enige look die de acteur echt staat? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

20 november