Iris Van Hoof maakt overstap van Radio2 naar Nostalgie: “Erg blij met haar komst”

Ze raakte bij het grote publiek bekend nadat ze ‘Popstars’ won, scoorde met VandaVanda in 1996 een monsterhit met ‘Sunshine After The Rain’ en was sindsdien een vertrouwde stem voor de luisteraars van Radio2. Tot nu, want Iris Van Hoof is niet langer te horen op die zender. De presentatrice beëindigde haar overeenkomst met het radiostation, en gaat bij concurrent Nostalgie aan de slag. “Vanaf twee mei is Iris bij ons aan boord”, vertelt Station Manager Jo Nachtergaele. “Ze komt weliswaar niet als dj. Uiteraard sluiten we niet uit dat ze in de toekomst wel eens op de radio te horen zal zijn, maar in de eerste plaats verwelkomen we Iris als producer.”