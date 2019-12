Iris Hond wou geen relatie met overspelige Marco Borsato: “Het was vluchtig contact” LV

18 december 2019

20u14 1 Showbizz Toen enkele maanden geleden bekend raakte dat Marco Borsato (52) een affaire had met pianiste Iris Hond (32), stond de media op z'n kop. Borsato gaf toen een verklaring op Instagram, maar bij Hond bleef het stil. Tot nu, want de pianiste gaf een openhartig interview aan het Nederlandse weekblad Privé.

Iris en Marco waren goede vrienden voor het fysiek werd. “We konden goed met elkaar praten in een periode waarin het voor ons beide moeilijk liep. Ergens in dat contact is het toen verder gegaan dan we vooraf hadden gedacht. Dat had niet moeten gebeuren, maar we kunnen het niet meer terugdraaien. We hebben erkend wat er is gebeurd en benadrukt dat het kortstondig was.”

Kortstondig is ook exact waar Hond op doelde, want een relatie met Borsato zag ze niet zitten. “Zover is het nooit gekomen en dat was ook de intentie niet”, vertelt ze aan Privé. De twee zagen elkaar drie jaar niet, maar dat was niet omdat ze elkaar zouden ontlopen hebben. “We konden elkaar altijd in de ogen blijven kijken. Omdat we onze fout erkenden. Ook Leontine wist het al vrij snel en zij en Marco hebben het met elkaar besproken.”

Moeilijke periode

Het was weekblad Privé die het bedrog naar buiten bracht in oktober, op basis van geruchten die al langer de ronde zouden hebben gedaan. Volgens bronnen ontstond de relatie in een moeilijke periode, zo’n tien jaar geleden, en kwam daar pas eerder dit jaar een einde aan. Borsato en Hond ontkennen dit echter en benadrukken dat hun affaire maar even geduurd heeft.

Borsato gaf op Instagram een korte verklaring. “Er is inderdaad sprake van een vriendschap geweest, die verder ging dan ik had voorzien. Deze situatie was echter van zeer korte duur. Leontine en ik zijn onszelf en elkaar in die tijd weliswaar soms even kwijt geweest, maar gelukkig zijn wij elkaar nooit echt verloren. Het besef hoeveel wij van elkaar houden en het kritisch naar onszelf blijven kijken heeft ons, na een huwelijk van inmiddels 22 jaar, sterker gemaakt dan ooit”, luidt het statement.

Volgens Borsato, zo schreef de hitzanger op Instagram bij een foto waarop hij en Leontine stralen en knuffelen, heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken dat het faillissement van The Entertainment Group destijds niet alleen zakelijk was maar ook persoonlijk een zware wissel trok op zijn privéleven. “Wij zien dit echter als een privékwestie en zouden het op prijs stellen als onze privacy en die van onze kinderen hierin worden gerespecteerd.” De zanger stelt ook dat alles weer koek en ei is. In het Italiaans merkt hij op Instagram op ‘per sempre e sempre’, oftewel ‘voor altijd en altijd’. En Leontine meldt op datzelfde sociale medium ‘liefde hoeft niet perfect te zijn, zolang het maar echt is’.